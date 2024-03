Maltempo: la piena del Po può ancora interessare aree golenali

MeteoWeb

Il colmo di piena del Po è transitato a Borgoforte (MN) ieri sera attorno alle ore 19 con 5,63 metri sopra lo zero idrometrico (criticità ordinaria, colore giallo) e i valori in questa sezione sono in calo. È quanto comunica AIPo, l’agenzia interregionale sul fiume Po. Per le prossime 24 ore si conferma il mantenimento dei livelli sopra la soglia 1 di criticità (colore giallo) nel tratto tra Borgoforte e Pontelagoscuro e sopra la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) nei rami del Delta. La piena ha interessato e può ancora interessare le aree golenali e AIPo invita ad osservare comportamenti prudenti.

Il Servizio di piena centrale AIPo e gli uffici AIPo territoriali proseguono nelle attività di monitoraggio e controllo dei livelli e delle arginature, al fine di prevenire eventuali criticità, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile.

