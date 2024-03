Maltempo: piena del Po verso il delta con criticità ordinaria

MeteoWeb

Il colmo di piena del Po ha transitato tra ieri sera e la notte trascorsa a Pontelagoscuro (m 1,01 sullo zero idrometrico) e Polesella (m 6,50 s.z.i.) con valori di criticità ordinaria (colore giallo) e nelle sezioni di Cavanella (m 3,77 s.z.i.) e Ariano (m 2,36 s.z.i) con valori di criticità moderata (colore arancione): è quanto comunica AIPo, l’agenzia interregionale per il fiume Po.

I livelli sono in calo ma si prevede che la criticità moderata possa permanere nei rami del delta per le prossime 24 ore, per poi decrescere. L’evento di piena in corso interessa ancora alcune aree golenali e AIPo raccomanda comportamenti prudenti.

Il Servizio di piena centrale AIPo e gli uffici AIPo territoriali proseguono nelle attività di monitoraggio e controllo dei livelli e delle arginature, al fine di prevenire eventuali criticità, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile.

