Maltempo, due tedeschi in barca a vela soccorsi nello Jonio in tempesta al largo di Reggio Calabria

MeteoWeb

Si trovavano in navigazione a circa 80 miglia a sud di Capo Spartivento (Reggio Calabria), quando, a causa di una avaria al timone e le proibitive condizioni meteomarine, due diportisti di nazionalità tedesca a bordo di una unità a vela di circa 16 metri, hanno lanciato la richiesta di soccorso attraverso il Sistema Satellitare presente a bordo. Immediati i soccorsi coordinati dalla sala operativa della Guardia Costiera di Reggio Calabria che ha disposto l’immediato intervento della motovedetta CP 311 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Roccella Jonica, dirottando contestualmente una nave mercantile presente nelle vicinanze.

A causa delle pessime condizioni del mare, con onde alte più di 2 metri, le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse ma, grazie alla perizia dell’equipaggio dell’unità intervenuta, si sono concluse con il trasbordo dei due malcapitati sulla motovedetta della Guardia Costiera ed il successivo sbarco in sicurezza presso il porto di Roccella Jonica. L’attività operativa di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue) viene assicurata h24 dalla Guardia Costiera in qualsiasi condizione meteo-marina con i propri mezzi aeronavali, oltre i confini delle acque territoriali, comprendendo più di 500.000 km2 di mare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.