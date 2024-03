Maltempo in atto con temporali, grandine e arcobaleni: il Nord Italia si scopre già in primavera! Ma domani torna il freddo

MeteoWeb

Il Nord Italia si scopre in piena primavera il 5 marzo. Dopo le forti piogge e le grandi nevicate dei giorni scorsi sulle Alpi occidentali, oggi le temperature sono aumentate fino a +20°C a Pordenone e Imola, +19°C a Ravenna, Cesena e Faenza, +18°C a Padova, Verona, Udine, Trento, Bolzano, Vicenza, Ferrara, Rovereto, Mestre, Treviso, Monfalcone e Feltre, +17°C a Bologna, Modena, Belluno, +16°C a Venezia, Mantova, Reggio Emilia, Asti e Alessandria, +15°C a Milano, Torino, Parma, Brescia e Cremona.

Proprio questo caldo anomalo ha innescato la formazione di forti temporali nel primo pomeriggio in Piemonte e in Romagna. Localmente si stanno verificando intense grandinate nel basso Piemonte. Tanti gli arcobaleni, così come sono molto diffusi tuoni e fulmini in un contesto tipicamente primaverile.

Maltempo, la violentissima grandinata di oggi pomeriggio a La Morra (Cuneo)

La grandinata di oggi pomeriggio a Rocca Canavese

Forte rovescio in corso anche a Torino centro, con temperature in rapido calo:

Maltempo, forte temporale in atto a Torino: le immagini in diretta

Nelle prossime ore, però, tornerà il freddo. La prossima notte le temperature crolleranno in poche ore di 8-9°C e domani sarà pieno inverno. I temporali si intensificheranno in serata con forti nevicate sulle Alpi centro/orientali, dove la quota neve – inizialmente elevata – crollerà nella notte fino a portarsi domani in collina.

