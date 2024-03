Maltempo Toscana: frana di sassi sulla statale 63 Valico del Cerreto

MeteoWeb

Ancora danni da maltempo in Lunigiana dove c’è stata la caduta di sassi sulla statale 63 Valico del Cerreto. L’Anas ha dovuto istituire un senso unico alternato con semaforo al km 13, nel comune di Fivizzano (Massa-Carrara). I sassi hanno occupato il margine della carreggiata stradale da un versante attiguo alla statale e ora Anas sta cercando di ripristinare la carreggiata.

