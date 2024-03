Maltempo Toscana, frane isolano la Val Bisenzio: aperto un varco

MeteoWeb

Le due frane che bloccano la statale 325 a nord di Prato, verso Bologna, in località Camino di Vaiano, stanno isolando migliaia di residenti della Val di Bisenzio da tre giorni. Da oggi sono in corso le operazioni per togliere rocce pericolanti e detriti venuti giù dalla parete ed è stato aperto un varco dal versante del Bolognese per far passare i camion coi primi rifornimenti di viveri e carburante alle popolazioni isolate.

La frana più grave ed ancora in movimento è a Vaiano, ma più a monte c’è un’altra frana tra Sasseta e Montepiano, al km 49+200, che ha richiesto azioni immediate di interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante a monte. Concluse le operazioni, la Provincia di Prato ha disposto “per il pubblico interesse, la riapertura della strada ad un’unica corsia a senso unico alternato per il passaggio dei soli mezzi pesanti (esclusivamente di approvvigionamento di viveri e carburanti) scortati da automezzi delle forze dell’ordine”. Tali mezzi potranno transitare solo in ore diurne, ma non la notte. Chi altri avesse necessità di transitare, deve contattare la Polizia municipale della Val di Bisenzio al numero 0574-942432 per ricevere assistenza nell’attraversamento.

Infine, la ditta incaricata dei lavori deve monitorare il versante oggetto di frana prima del passaggio di ogni mezzo sul percorso stradale durante le ore diurne.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.