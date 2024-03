Maltempo Toscana: incidenti stradali a Pistoia per l’asfalto bagnato, 2 morti

MeteoWeb

Ieri sera, in provincia di Pistoia si sono verificati 2 tragici incidenti stradali, causati dal maltempo che ha reso l’asfalto scivoloso. Il primo incidente ha portato alla morte di un uomo di 74 anni lungo la SS66 Modenese, nelle colline che si ergono dietro Pistoia verso l’Appennino e l’Emilia. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma è noto che l’auto da lui guidata ha urtato contro il muro di una casa mentre viaggiava verso Pistoia. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, tra cui i sanitari del 118 e della Misericordia di Pistoia, purtroppo l’uomo è deceduto sul posto. Le autorità competenti, tra cui i vigili del fuoco e la polizia municipale, sono intervenute per gestire la situazione.

Il 2° incidente mortale è avvenuto poco dopo, intorno alle 21:30, nel comune di Agliana, sempre nella provincia di Pistoia, lungo via di Settola. A morire un 29enne, il cui decesso è stato causato da circostanze ancora da chiarire. Tuttavia, si ipotizza che anche in questo caso il terreno scivoloso abbia giocato un ruolo significativo nell’incidente. Sul posto dell’evento sono intervenuti i soccorsi, compresi il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il giovane, alla guida di un’auto di piccola cilindrata, ha perso il controllo del veicolo nei pressi di una rotonda tra Pistoia e Prato. L’auto è uscita di strada, finendo in un campo sottostante e rimanendo bloccata nel terreno. Purtroppo, il giovane è deceduto sul colpo, e i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per estrarlo dalle lamiere. Al momento non risultano altre persone coinvolte né ulteriori danni materiali. Gli inquirenti stanno ancora lavorando per comprendere appieno la dinamica dell’incidente.

