Maltempo: in Trentino 30 cm di neve, disagi per le frane

La diffusa nevicata di ieri in Trentino, dai 1200-1300 metri, ha comportato accumuli mediamente dell’ordine di 25-30 cm a quote attorno ai 1900 metri. Il Servizio Gestione Strade della Provincia, nell’aggiornare la situazione della viabilità di competenza provinciale, ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose.

Sul fronte delle interruzioni per frane e smottamenti restano chiuse la statale 350 Folgaria-Val d’Astico per lavori a seguito frana in località Busatti in prossimità del confine con la provincia di Vicenza, la statale 349 Val d’Assa Pedemontana per lavori a seguito frana a monte di Pian dei Pradi nel comune di Altopiano della Vigolana, la provinciale 133 tra Lochere e intersezione tratto di Monterovere per lavori a seguito frana e la provinciale 108 del val di Centa per smottamento a valle dell’abitato di Centa. Sono in corso le valutazioni di carattere geologico. Chiusa anche la provinciale 212 della Roa per frana nel territorio di Castello Tesino.

