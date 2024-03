Maltempo Trentino: accumuli maggiori sui settori sudorientali, punte di 40 mm nelle ultime 24 ore

MeteoWeb

Per quanto riguarda le condizioni meteo in Trentino, il servizio provinciale MeteoTrentino segnala che, dalle 9 di ieri, domenica 3 marzo, alle 9 di oggi, lunedì 4 marzo, sono caduti mediamente 5-10 mm di precipitazioni, con accumuli maggiori sui settori sudorientali dove, localmente, si sono misurate cumulate superiori a 30 mm (Pian delle Fugazze 40 mm, Vallarsa 33 mm) ed intensità orarie localmente ed a tratti superiori a 7 mm/ora. La quota neve è attorno ai 1400 metri o localmente sotto ma con accumuli al suolo generalmente solo oltre i 1600 metri. Nelle prossime ore è probabile la persistenza delle precipitazioni specie sui settori orientali. Dalle ore centrali della giornata e nel pomeriggio si prevede l’esaurimento delle precipitazioni con probabili schiarite fino alle ore centrali di domani. Dal pomeriggio di domani e nella giornata di mercoledì sono probabili precipitazioni diffuse, più intense dalla sera di domani e fino al mattino di mercoledì, con la quota neve in calo a 1400 metri o a quote inferiori, soprattutto di notte e durante le fasi più intense. Per giovedì e venerdì si prevede una bassa probabilità di precipitazioni.

