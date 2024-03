Maltempo Trentino: chiusa strada comunale per Malga Grassi a Riva del Garda

MeteoWeb

La strada comunale per Malga Grassi, nel tratto situato a monte del tornante in località San Martino, a Riva del Garda, è stata temporaneamente chiusa. Similmente, sono state interdette anche le strade forestali di malga Campiò e della val Mera. Questa misura è stata adottata per motivi di sicurezza e per garantire l’incolumità dei cittadini, mediante un’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Cristina Santi.

L’ordinanza spiega che tale decisione è stata presa in seguito a una segnalazione del Servizio di custodia forestale dell’Alto Garda, che ha constatato come l’aumento della temperatura e la conseguente trasformazione della neve in pioggia abbiano generato una situazione di fanghiglia, rendendo pericoloso il transito persino per i veicoli a trazione integrale. Inoltre, la presenza di cespugli che insistono sulla strada, causata dal peso della neve sui rami, ha contribuito alla pericolosità del percorso. La decisione di chiudere le strade ha anche tenuto conto delle previsioni riguardanti ulteriori precipitazioni nei prossimi giorni, oltre che dell’abituale e elevata affluenza di escursionisti nella zona.

