Maltempo Trentino, chiusa per due giorni la SS45 bis tra Riva del Garda e Limone

A partire dalle 22 di oggi e fino alle 13.30 di giovedì 28 marzo verrà chiusa al traffico la SS45 bis nel tratto compreso tra la progressiva chilometro 110+750 (imbocco lato Limone sul Garda della galleria Casagranda) e la progressiva chilometro 111+970 (in prossimità dello svincolo per il sentiero della Ponale) a Riva del Garda. Lo comunica il Servizio gestione strade della Provincia di Trento in una nota.

La sospensione della circolazione sull’arteria stradale è richiesta in via prudenziale in considerazione delle precipitazioni che a partire dalla serata di oggi interesseranno il territorio provinciale ed in particolare la zona dell’Alto Garda, previste abbondanti per la giornata di domani.

Con il brillamento in programma per la mattina di giovedì 28 marzo, invece, verrà completata la prima fase, più urgente, degli interventi avviati dal Servizio gestione strade in collaborazione con il Servizio geologico per la mitigazione del rischio di caduta massi dalla “Rocchetta” a seguito del crollo di un masso che nella serata dell’8 marzo scorso si è staccato dalla parete rocciosa a monte del sentiero “Via ferrata Fausto Susatti” e che, frantumandosi, ha terminato la propria corsa sulla pista di svincolo di accesso al sentiero “Ponale”.

In considerazione dell’interruzione del collegamento stradale, per la sola giornata di domani saranno operative due corse supplementari della Navigarda per consentire i collegamenti via lago con Limone, in particolare per gli studenti che frequentano gli istituti scolastici a Riva del Garda: una al mattino (partenza da Riva del Garda alle 6.20, e arrivo a Limone alle 7, ripartenza alle 7.10, quindi arrivo a Riva del Garda alle 7.50) e una al pomeriggio (partenza da Riva del Garda alle 18 e arrivo a Limone alle 18.35, quindi ripartenza alle 18.40 e arrivo di nuovo a Riva del Garda alle 19.15).

