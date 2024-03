Maltempo Trentino, frane e rischio valanghe: diverse strade chiuse

MeteoWeb

Forte pericolo valanghe in Trentino, che da lunedì 26 febbraio fa i conti con il maltempo che ha portato neve oltre i 1.400 metri e pioggia in valle. Il maltempo ha provocato anche diverse frane che hanno indotto il Servizio gestione strade della Provincia a chiudere la strada statale 349 Val d’Assa Pedemontana Costo in località Pian dei Pradi nel territorio di Altopiano della Vigolana e la provinciale 133 Menador tra Lochere e l’intersezione di Monterovere e la strada provinciale 221 della Val Noana nel comune di Imer per caduta sassi. Per pericolo valanghe restano interdette al traffico la strada provinciale 94 di Stavel, la provinciale 141 di Bolentina fino a Montes.

