Maltempo USA: grandine enorme e tornado tra Kansas e Missouri | FOTO

Grandine enorme ha colpito parti del Kansas e del Missouri nella notte, bloccando il traffico lungo l’Interstate 70, mentre le tempeste hanno scatenato possibili tornado e i meteorologi hanno invitato i residenti a rimanere in casa. Ci sono state tre segnalazioni non confermate di tornado nelle contee di Wabaunsee e Shawnee con segnalazioni di strutture danneggiate, ma nessuna segnalazione di feriti o case danneggiate, secondo il meteorologo Matt Wolters dell’ufficio Topeka del National Weather Service. Sono stati segnalati casi di grandine da 10cm, quasi delle dimensioni di una palla da softball, nella città di Wabaunsee, e da 8cm nella contea di Geary vicino a Junction City e Fort Riley, ha detto Wolters. Le descrizioni della grandine variavano dalle dimensioni di palline da golf e mele, a palline da softball e da baseball.

Alex Sosnowski, meteorologo di AccuWeather, in precedenza aveva affermato che la grandine prevista era considerata “grandine gorilla” perché aveva il potenziale per essere così grande. “Gorilla hail” è una definizione coniata da Reed Timmer, un cacciatore di tempeste che si definisce un meteorologo estremo, ha detto Sosnowski. In questo caso, il termine potrebbe essere davvero adatto: alcuni pezzi di grandine dal Kansas centro-settentrionale al Missouri centro-settentrionale potrebbero essere grandi quanto una palla da baseball. “Quando ci si avvicina alle dimensioni di una pallina da tennis, di baseball o – Dio non voglia – di softball, ciò può causare un danno enorme e, se si viene colpiti alla testa, potrebbe essere fatale”, ha detto Sosnowski.

Problemi sulle strade

Il traffico è rimasto bloccato per qualche tempo su una parte dell’Interstate 70 a causa della grandine, ha riferito il National Weather Service su X. Immagini di grossi pezzi di grandine e almeno un parabrezza rotto sono state mostrate su KSHB-TV.

L’allerta meteo

Nella serata di ieri, mercoledì 13 marzo, i meteorologi hanno emesso allerte per tornado nelle aree intorno a Topeka e nel nord, mentre sono state emesse allerte per forti temporali a nord-est di Kansas City, nel Missouri. “Se ti trovi sotto questa allerta, allontanati dalle finestre e riparati dentro adesso!!!”, ha twittato il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS). L’NWS ha affermato che la tempesta aveva precedentemente prodotto “grandine delle dimensioni di una palla da softball” o pezzi da 9cm.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha anche emesso un’allerta per forti temporali per parti dell’Illinois, Iowa, Missouri e Kansas fino a questa mattina, dopodiché i meteorologi hanno detto che la tempesta si sposterà verso est.

L’allerta meteo per domani

Mentre la minaccia di grandine diminuisce nel corso della giornata odierna, i meteorologi hanno detto che forti piogge e forti venti sono ancora possibili dal nord-est del Texas attraverso il Missouri centrale. La più grande minaccia domani sarà la pioggia torrenziale – possibili fino a 100mm in alcuni punti – in una linea dalla Louisiana centrale fino all’Arkansas centrale, ha detto Sosnowski.

Tempesta di neve in Colorado

Anche altre parti del Paese hanno registrato condizioni meteorologiche avverse. Una forte tempesta di neve ha colpito il Colorado a partire dalla notte, chiudendo numerose scuole e uffici governativi e bloccando tratti di autostrade che portano all’area di Denver.

