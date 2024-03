Maltempo Veneto, intervento di messa in sicurezza per la frana a Livinallongo

MeteoWeb

La Provincia di Belluno, in Veneto, fa i conti con gli effetti del forte maltempo dei giorni scorsi. A seguito delle forti piogge della settimana scorsa, infatti, si era verificata una frana a Livinallongo , in località Larzonei: circa 3 metri cubi di roccia sono finiti sulla strada comunale di collegamento alla frazione. Il Comune ha provveduto a rimuovere il materiale e nei giorni scorsi i tecnici del servizio Difesa del Suolo della Provincia hanno effettuato un sopralluogo: è stato deciso di attivare una somma urgenza per la messa in sicurezza del pendio.

L’intervento verrà realizzato tramite l’installazione di una rete metallica e chiodature; seguirà la valutazione da parte dei geologi per eventuali altri interventi.

Intanto, a causa del maltempo alla Provincia sono arrivate diverse segnalazioni per dissesti di piccola o piccolissima entità. Una riguarda un piccolo smottamento a valle di una casa a Bolago (Sedico), per la quale i tecnici forniranno indicazioni di intervento direttamente al proprietario dell’immobile. Un’altra invece riguarda uno smottamento di un argine sul torrente Colmeda (a Pedavena), non di competenza provinciale. Infine, piccola colata detritica segnalata in Val di Schievenin: in questo caso il pendio è all’interno di una proprietà privata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.