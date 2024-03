Maltempo Veneto: situazione sotto controllo a Vicenza

MeteoWeb

La situazione a Vicenza è sotto controllo dopo il passaggio della perturbazione durante la notte. Nonostante le piogge che hanno interessato il territorio dallo scorso ieri sera, non sono stati segnalati nuovi casi di allagamenti di strade o edifici in città, ad eccezione dello scantinato di un edificio in restauro situato nella stradella Barche, che si trova a una quota inferiore rispetto al fiume Retrone. Tutte le strade e i sottopassi sono rimasti percorribili senza problemi, come comunicato ufficialmente dal Comune. Durante tutta la notte, su disposizione del Centro operativo comunale (Coc), 3 squadre della protezione civile hanno continuato a monitorare le zone che in passato hanno subito allagamenti, come Setteca’, ca’ Balbi, la zona dello Stadio, viale Fusinato, Sant’Agostino e la zona industriale.

Le previsioni meteo indicano un miglioramento della situazione, ma rimane ancora in vigore lo stato di allerta “giallo” (stato di attenzione) sia per i rischi idrogeologici che idraulici, in attesa del nuovo bollettino di criticità emesso dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.