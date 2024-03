Maltempo, forte vento a Fiumicino: “pezzi di guaina volati da tetto delle case Ater”

MeteoWeb

Il vento oggi ha soffiato con raffiche sui 50-60km/h sul litorale romano, raggiungendo picchi di oltre 80km/h a Civitavecchia. Il forte vento ha provocato danni a Fiumicino, come segnalato dall’assessore all’Edilizia, Trasporto, e Ater Angelo Caroccia. “Alcuni pezzi di guaina sono volati, oggi, da un tetto delle case Ater al villaggio Azzurro di Fiumicino. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e alcuni collaboratori del mio assessorato che hanno provveduto a inoltrare tempestivamente all’Ater Provincia una richiesta di intervento immediato e un controllo capillare sulle altre superfici dei lastrici solari del comprensorio, sottolineando la necessità di operazioni di potatura delle alberature”, afferma Caroccia.

“Segnalata pure una copiosa perdita idrica presente da mesi, per la quale abbiamo già più volte interessato sia all’Ater che Acea Ato 2, con risultati non sufficienti”, conclude l’assessore.

