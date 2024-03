Maltempo nel Vicentino: nevica ad Asiago, piste da sci pronte a riaprire

MeteoWeb

L’ultima stretta dell’inverno si è fatta sentire, coinvolgendo l’intera zona montuosa del Vicentino. Sull’Altopiano dei Sette Comuni, la neve è caduta incessantemente da ieri sera oltre i 1.200 metri, mentre località come Asiago, Gallio e Roana hanno registrato una leggera nevicata mista a pioggia durante la mattinata, senza però accumuli significativi al suolo. Le precipitazioni hanno invece abbandonato la maggior parte delle piste situate a quote superiori, intorno ai 1400-1500 metri, dove lo strato di neve fresca varia tra i 25 e i 40 cm. Ciò permetterà la riapertura delle piste da sci, precedentemente chiuse a causa delle piogge degli scorsi giorni, proprio in tempo per il fine settimana pasquale. Se le previsioni meteo saranno confermate, gli operatori degli impianti sono pronti a iniziare i lavori già da questa sera e durante la notte, per garantire l’apertura degli impianti di risalita a partire da domani o sabato, quando è previsto l’arrivo di turisti per le festività pasquali. La nevicata ha coinvolto anche altre zone del Vicentino, con precipitazioni nevose registrate anche su Cima Grappa e sul versante opposto, sopra Recoaro Terme, a partire dai 1200-1300 metri di quota, in particolare nella zona di Campogrosso.

