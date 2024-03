“Margherita delle stelle”: il film in onda stasera ispirato all’astrofisica Hack

MeteoWeb

Nel racconto della straordinaria vita di Margherita Hack, emerge una narrazione avvincente che attraversa gli anfratti della storia italiana, dall’infanzia tumultuosa fino agli apici della carriera scientifica. Ispirato dal libro “Nove vite come i gatti“, suggerisce la profondità e la molteplicità delle esperienze che hanno plasmato questa figura straordinaria, tanto famosa per le sue scoperte astronomiche quanto per il suo spirito libero e ribelle.

L’idea

Il film “Margherita delle stelle” è stato concepito da un’idea ambiziosa e dalla collaborazione di un team di talentuosi professionisti del cinema. Giulio Base, regista con una vasta esperienza nel settore, è stato il mentore di questo progetto, guidando ogni fase della sua realizzazione con passione e dedizione. La sua visione artistica e la sua profonda comprensione della vita di Margherita Hack hanno contribuito a plasmare il film in un’opera coinvolgente e memorabile.

Collaborare con Monica Zapelli per la sceneggiatura è stata una scelta naturale, dato il suo talento nel creare personaggi vividi e storie avvincenti. Insieme, hanno lavorato instancabilmente per trasformare l’idea di raccontare la vita di Margherita Hack in un film che catturasse il cuore e l’immaginazione del pubblico.

La trama di “Margherita delle Stelle”

“Margherita delle stelle” è molto più di un semplice racconto biografico: è un’epopea emozionante che abbraccia l’intera vita di Margherita Hack, dall’infanzia fino alla sua consacrazione come una delle menti più brillanti nel campo dell’astronomia. Il film ci trasporta attraverso un viaggio mozzafiato attraverso i paesaggi toscani, dove Margherita ha trascorso i suoi anni formativi.

Qui, ci immergiamo nelle radici della sua ribellione e della sua curiosità insaziabile. Esploriamo i momenti cruciali della sua vita: l’infanzia trascorsa in una famiglia anticonformista, le prime sfide accademiche, gli incontri significativi che hanno plasmato il suo destino, e le scoperte scientifiche rivoluzionarie che hanno cambiato il corso della sua carriera e della storia dell’astronomia.

La giovinezza e le sfide accademiche

Il film ci conduce attraverso la giovinezza tempestosa di Margherita, mostrandoci il suo carattere ribelle e la sua determinazione nel perseguire la sua passione per la scienza nonostante le avversità. Vediamo come Margherita sfidi le convenzioni sociali e culturali del suo tempo, scegliendo di seguire il proprio percorso anziché conformarsi alle aspettative degli altri.

Mentre la storia procede, ci immergiamo sempre più nella vita di Margherita, seguendo il suo percorso attraverso gli anni. Vediamo come Margherita affronti le sfide della vita accademica, navigando tra le dinamiche complesse del mondo scientifico e lottando per farsi strada in un ambiente dominato dagli uomini. Attraverso incontri significativi con colleghi e mentori, scopriamo la profondità della sua intelligenza e la sua determinazione nel perseguire la verità scientifica nonostante le critiche e le avversità.

La grande scienziata

Il film ci porta infine alla fase più matura della vita di Margherita, quando il suo lavoro e il suo impegno vengono finalmente riconosciuti e apprezzati dalla comunità scientifica internazionale. Vediamo come Margherita diventa una figura di spicco nell’astronomia mondiale, con il suo lavoro influente e le sue idee innovative che hanno un impatto duraturo sul campo. Eppure, nonostante il suo successo, Margherita rimane sempre fedele alle sue radici e ai suoi valori, continuando a lottare per la verità e la giustizia fino alla fine dei suoi giorni.

Cristiana Capotondi, protagonista del film, ha condiviso le sue emozioni riguardo al progetto: “Di Margherita Hack conoscevo la divulgatrice, l’ho sempre vissuta come una possibile senatrice a vita. La storia che abbiamo raccontato mi ha colpita da spettatrice. Mi ha coinvolto il romanzo di formazione. E mi ha lasciato la consapevolezza, da neogenitore, della responsabilità che abbiamo verso i nostri figli, soprattutto da piccoli“.

Il cast di “Margherita delle Stelle”

Il cast di “Margherita delle stelle” è una vera e propria galleria di talenti, con attori di prima classe che portano in vita i personaggi chiave di questa storia avvincente. Cristiana Capotondi, nel ruolo di Margherita Hack, offre una performance magistrale che cattura perfettamente l’intensità e la complessità della protagonista. Accanto a lei, Cesare Bocci e Sandra Ceccarelli interpretano i genitori di Margherita, mentre Flavio Parenti dà vita al suo compagno di vita, Aldo De Rosa. Con una chimica palpabile sullo schermo e una profonda comprensione dei loro personaggi, il cast trasporta il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la vita di Margherita, rendendo omaggio al suo straordinario eredità e al suo impatto indelebile sulla storia della scienza e dell’umanità.

Il risultato

Ne emerge una donna che non si è mai piegata a compromessi e che ha scelto per se stessa, costruendosi una realtà che la rappresentasse davvero: a partire dal modo di vestire, così lontano dalle regole del tempo, fino al matrimonio tanto felice quanto non convenzionale. ”Abbiamo cercato – dice Giulio Base – di dare tutto il possibile affinché la meravigliosa epopea della professoressa Hack potesse emozionare nonché insegnare qualcosa al pubblico televisivo. Di sicuro da parte mia ho imparato ad amarla: proprio grazie a lei ho avuto una buona scusa per approfondire le prime basi dell’astrofisica e innamorarmi delle stelle, fra le quali senz’altro brilla oggi anche quella di Margherita”.

”Margherita delle stelle” è quindi un tributo a una figura nota in tutto il mondo per l’enorme apporto alla scienza, ma anche una storia di empowerment femminile perseguito con tenacia da una donna che non si è mai posta l’obiettivo di andare controcorrente, ma ha sempre fatto tutto con profonda leggerezza e libertà.

