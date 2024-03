Margherita Hack credeva negli alieni: “Esistono, ma non li conosceremo mai”

MeteoWeb

Nell’ampio panorama dell’universo, un interrogativo perennemente affascinante e affrontato da generazioni di filosofi, scienziati e visionari è quello riguardante l’esistenza della vita al di là del nostro piccolo pianeta blu. Margherita Hack, celebre astrofisica, si è espressa spesso su questo tema.

La caccia ai pianeti extrasolari

La scoperta dei primi pianeti extrasolari risale solo al 1995, quando i primi esopianeti sono stati individuati attorno alla stella 51 Pegasi. Da allora, il nostro interesse per queste distanti realtà non ha fatto che crescere. Tuttavia, queste scoperte sono avvenute in modo indiretto, attraverso l’osservazione degli effetti che questi pianeti producono sulle stelle attorno a cui orbitano. Fenomeni come il transito planetario e l’oscillazione della stella madre ci forniscono preziose informazioni sulla presenza e sulle caratteristiche di questi mondi lontani.

Nonostante siano stati individuati centinaia di esopianeti, rappresentano solo una minima frazione di quelli potenzialmente esistenti nella Via Lattea e nell’universo conosciuto. La maggior parte di questi esopianeti sono giganti gassosi simili a Giove o a Saturno, ma ci sono anche alcuni che potrebbero avere dimensioni e caratteristiche simili alla Terra. Tuttavia, le condizioni per la vita su questi mondi potrebbero essere radicalmente diverse da quelle che conosciamo sulla nostra Terra.

La diversità della vita nell’universo

Uno degli interrogativi più stimolanti riguarda la natura della vita su altri mondi. Margherita Hack ha sottolineato la probabilità che gli alieni possano essere radicalmente diverse da quelle che conosciamo sulla Terra. Mentre basiamo la nostra concezione di vita su elementi come il carbonio e l’acqua, è possibile che altre forme di vita si basino su principi e elementi completamente diversi. Ad esempio, alcuni scienziati ipotizzano l’esistenza di forme di vita basate sul silicio o su altri elementi presenti in abbondanza nell’universo.

L’idea che la vita possa essere presente in forme completamente diverse da quelle che conosciamo apre un vasto e affascinante campo di indagine per gli scienziati. Potremmo trovarci di fronte a creature con biologie e modi di vita completamente alieni, che sfidano le nostre concezioni tradizionali di ciò che significa essere vivi.

La sfida della comunicazione interstellare

Nonostante il nostro desiderio di entrare in contatto con civiltà aliene, le enormi distanze nello spazio rendono questa prospettiva al momento fantascienza. Progetti come il SETI (Search for extraterrestrial intelligence) cercano segnali di vita intelligente attraverso l’ascolto di segnali radio provenienti dal cosmo. Tuttavia, la comunicazione con civiltà aliene, se esistono, sarebbe estremamente lenta e complessa, richiedendo una profonda comprensione reciproca e pazienza.

Il SETI, fondato nel 1974, utilizza una rete globale di radiotelescopi per cercare segnali di vita intelligente provenienti dallo spazio profondo. Finora, non sono stati individuati segnali definitivi, ma la ricerca continua con grande entusiasmo e dedizione da parte della comunità scientifica. Anche se la comunicazione con civiltà aliene rimane un’ambizione lontana, il SETI ci offre una finestra unica sulle meraviglie dell’universo e sulla nostra posizione in esso.

Il miracolo della vita e le prospettive future

Nonostante le sfide, la speranza di scoprire alieni continua a guidare la ricerca scientifica. La matematica Alessandra Celletti sottolinea il miracolo della vita sulla Terra, nata da processi cosmici che si ripetono da miliardi di anni. Questo ci spinge a considerare che lo stesso miracolo potrebbe accadere altrove nell’universo.

La vita sulla Terra è il risultato di una serie di eventi fortuiti e processi naturali che hanno permesso la formazione e l’evoluzione della vita. Dalla chimica primordiale alla complessità della biosfera terrestre, ogni passo è stato guidato da una serie di fattori unici e irripetibili. Tuttavia, la nostra comprensione di questi processi è ancora limitata, e molto resta da imparare sulle origini e sulla natura della vita.

