Marte, nuove scoperte sulle colate di detriti influenzano la ricerca della vita sul pianeta

Il periodo in cui l’acqua liquida è stata presente sulla superficie di Marte potrebbe essere stato più breve di quanto si pensasse in precedenza. Le morfologie dei canali chiamati gullies, precedentemente ritenuti formati esclusivamente da acqua liquida, possono anche essere formati dall’azione dell’evaporazione del ghiaccio di CO 2 . Questa è la conclusione di un nuovo studio condotto da Lonneke Roelofs, ricercatore planetario dell’Università di Utrecht. “Ciò influenza le nostre idee sull’acqua su Marte in generale, e quindi la nostra ricerca della vita sul pianeta”. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Communications Earth and Environment.

“L’atmosfera marziana è composta per il 95% da CO 2 ”, spiega Lonneke Roelofs. “In inverno, la temperatura dell’aria scende sotto i -120°C, che è abbastanza fredda da far congelare la CO 2 nell’atmosfera”. Nel processo di congelamento, il gas CO 2 può trasformarsi direttamente in ghiaccio di CO 2 , saltando la fase liquida. Il processo è simile al gelo sulla Terra, dove il vapore acqueo forma cristalli di ghiaccio e ricopre il paesaggio con una pellicola bianca.

Le temperature primaverili più alte, combinate con la sottile atmosfera marziana, fanno sì che il ghiaccio di CO 2 evapori direttamente tornando allo stato gassoso, saltando nuovamente la fase liquida. “Noi la chiamiamo ‘sublimazione’. Il processo è estremamente esplosivo a causa della bassa pressione atmosferica di Marte. La pressione del gas creato spinge i granelli di sedimento provocando il flusso del materiale, simile alle colate di detriti nelle aree montuose della Terra. Questi flussi possono rimodellare il paesaggio marziano, anche in assenza di acqua”, spiega Roelofs. “I risultati della mia ricerca suggeriscono che la possibilità che la vita sia esistita su Marte è inferiore a quanto si pensasse in precedenza”.

Gli scienziati hanno a lungo ipotizzato che il ghiaccio di CO 2 potrebbe essere una forza trainante dietro queste strutture del paesaggio marziano. “Ma quelle ipotesi si basavano principalmente su modelli o studi satellitari”, afferma Roelofs. “Con i nostri esperimenti nella cosiddetta “camera di Marte”, siamo stati in grado di simulare questo processo in condizioni marziane. Utilizzando questa attrezzatura di laboratorio specializzata potremmo studiare direttamente questo processo con i nostri occhi. Abbiamo anche osservato che i flussi di detriti guidati dal ghiaccio di CO 2 in condizioni marziane scorrono con la stessa efficienza dei flussi di detriti guidati dall’acqua sulla Terra”, spiega ancora l’esperto.

Vita extraterrestre

“Sappiamo per certo che una volta c’era acqua sulla superficie di Marte. Questo studio non dimostra il contrario”, afferma Roelofs. “Ma l’emergere della vita probabilmente richiede un lungo periodo in cui era presente acqua liquida. In precedenza, si pensava che queste strutture del paesaggio fossero formate da colate detritiche spinte dall’acqua, a causa della loro somiglianza con i sistemi di colate detritiche sulla Terra. La mia ricerca ora mostra che, oltre alle colate detritiche alimentate dall’acqua, anche la sublimazione della CO 2 congelata può fungere da forza trainante dietro la formazione di questi paesaggi di canali marziani. Ciò spinge la presenza di acqua su Marte ancora più indietro nel tempo, riducendo le possibilità di vita su Marte”. E questo ci rende ancora più unici di quanto pensassimo.

Perché Marte?

Ma cosa spinge qualcuno ad interessarsi a paesaggi lontani 330 milioni di chilometri? “Marte è il nostro vicino più prossimo. È l’unico altro pianeta roccioso vicino alla “zona verde” del nostro Sistema Solare. La zona è esattamente abbastanza lontana dal Sole da consentire l’esistenza di acqua liquida, prerequisito per la vita. Quindi Marte è un luogo dove forse possiamo trovare risposte a domande su come si è sviluppata la vita, inclusa la potenziale vita extraterrestre”, risponde Roelofs.

“Inoltre, studiare la formazione delle strutture del paesaggio su altri pianeti è un modo per uscire dal nostro contesto terrestre. Fai domande diverse, il che porta a nuove intuizioni sui processi qui sulla Terra. Ad esempio, possiamo anche osservare il processo dei flussi di detriti guidati dal gas nei flussi piroclastici attorno ai vulcani, qui sulla Terra. Quindi questa ricerca potrebbe contribuire a una migliore comprensione dei rischi vulcanici terrestri”, conclude l’esperto.

