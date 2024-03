Meteo Catania, le previsioni per domani venerdì 22 marzo

MeteoWeb

Venerdì 22 Marzo a Catania si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti di sereno a momenti nuvolosi. Le temperature si manterranno piuttosto miti durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +11°C e i +17,5°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Sud Est con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 30-70%.

Nel dettaglio, la mattina a Catania si presenterà con cielo coperto al 100%, temperature in aumento e vento da Est – Sud Est con intensità fino a 10,3km/h. Le condizioni rimarranno stabili anche nel corso del pomeriggio, con cielo nuvoloso al 100%, temperature che si manterranno intorno ai +17,5°C e vento che potrà raggiungere i 13,6km/h. Anche in serata il cielo sarà coperto al 99%, con temperature in diminuzione e vento che ruoterà verso Nord Est.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Venerdì 22 Marzo a Catania si prospetta una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e all’umidità, che potrebbero influenzare le sensazioni termiche. Per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteo a Catania, resta aggiornato sulle fonti ufficiali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Marzo a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +10.6° Assenti 6.1 ONO max 7.1 Maestrale 55 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.2° perc. +9.6° Assenti 5.3 ONO max 5.7 Maestrale 46 % 1019 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +12.3° Assenti 3.6 O max 5.5 Ponente 36 % 1019 hPa 10 cielo coperto +17.3° perc. +16° Assenti 7.8 ESE max 8.5 Scirocco 34 % 1018 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +15.2° prob. 8 % 13.2 E max 17.2 Levante 47 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.8° perc. +14.9° prob. 8 % 14.7 E max 18 Levante 57 % 1017 hPa 19 poche nuvole +13.4° perc. +12.6° prob. 19 % 6.8 NNE max 7.4 Grecale 71 % 1018 hPa 22 poche nuvole +12.4° perc. +11.5° prob. 11 % 4.4 NNO max 5.8 Maestrale 68 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.