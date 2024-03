Meteo Firenze, le previsioni per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze indicano un inizio settimana con cielo sereno nella notte di lunedì, seguito da un aumento delle nuvole e delle precipitazioni durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra +9,5°C e +18,6°C, con venti variabili. Martedì e mercoledì sono attese piogge moderate, con temperature intorno ai +12°C. Da giovedì, le precipitazioni diminuiranno gradualmente. È consigliabile monitorare l’evolversi delle condizioni meteorologiche e prepararsi per eventuali cambiamenti improvvisi.

Lunedì 25 Marzo

Nella notte a Firenze, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,5°C, con una leggera brezza di vento proveniente dall’Est – Nord Est a 4,4km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1008hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0%. Le temperature saliranno fino a +13,8°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est a 7,7km/h. L’umidità diminuirà al 53%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, arrivando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +18,6°C, con venti provenienti dal Sud a 8,7km/h. L’umidità aumenterà al 27%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1006hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai +13,1°C. I venti saranno moderati, provenienti dal Sud Est a 7,1km/h. L’umidità si attesterà al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1006hPa.

Martedì 26 Marzo

Durante la notte, Firenze sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,3°C, con venti provenienti dall’Est – Nord Est a 6,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.19mm, con un’umidità al 66% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Nelle prime ore del mattino, la pioggia continuerà con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12,1°C, con venti provenienti dal Nord Est a 10,4km/h. L’umidità sarà al 67%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1004hPa.

Durante la mattinata, la pioggia moderata persiste con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,6°C, con venti provenienti dal Nord Est a 16,7km/h. Le precipitazioni saranno di 1.12mm, con un’umidità all’83% e una pressione atmosferica di 1001hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia continuerà con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,7°C, con venti provenienti dal Nord Est a 12km/h. Le precipitazioni saranno di 0.44mm, con un’umidità al 90% e una pressione atmosferica di 996hPa.

In serata, la pioggia leggera persiste con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con venti provenienti dal Sud Est a 12,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.2mm, con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 997hPa.

Mercoledì 27 Marzo

Durante la notte, Firenze sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,9°C, con venti provenienti dal Sud Est a 8,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm, con un’umidità al 94% e una pressione atmosferica di 996hPa.

Nelle prime ore del mattino, la pioggia leggera continuerà con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +13,1°C, con venti provenienti dal Sud – Sud Est a 8,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm, con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 996hPa.

Durante la mattinata, la pioggia moderata persiste con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,5°C, con venti provenienti dall’Ovest – Sud Ovest a 28,6km/h. Le precipitazioni saranno di 5.02mm, con un’umidità al 95% e una pressione atmosferica di 995hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia moderata continuerà con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con venti provenienti dall’Ovest – Sud Ovest a 18,9km/h. Le precipitazioni saranno di 1.6mm, con un’umidità al 91% e una pressione atmosferica di 994hPa.

In serata, la pioggia leggera persiste con copertura nuvolosa all’83%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,5°C, con venti provenienti dal Sud – Sud Ovest a 38,4km/h. L’umidità sarà all’89%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 997hPa.

Giovedì 28 Marzo

Durante la notte, Firenze sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,1°C, con venti provenienti dal Sud Ovest a 50,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm, con un’umidità all’82% e una pressione atmosferica di 1000hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,9°C, con venti provenienti dal Sud – Sud Ovest a 44,6km/h. L’umidità sarà all’84%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1001hPa.

Durante la mattinata, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,3°C, con venti provenienti dal Sud – Sud Ovest a 42,4km/h. L’umidità sarà all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1001hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura del 67%. Le temperature massime saranno di +10,3°C, con venti provenienti dal Sud – Sud Ovest a 46,3km/h. L’umidità aumenterà al 77%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1001hPa.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura del 78%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,1°C, con venti provenienti dal Sud a 43,7km/h. L’umidità sarà al 77%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1001hPa.

In base alle previsioni meteo per Firenze, si prevede un inizio settimana con un aumento delle precipitazioni e delle nuvole, seguito da una progressiva diminuzione delle piogge verso la fine della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.

