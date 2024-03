Missili russi colpiscono un sito di stoccaggio del gas in Ucraina: il Paese aumenta le importazioni di energia

MeteoWeb

Un sito di stoccaggio sotterraneo di gas in Ucraina è stato colpito oggi nell’ultima ondata di attacchi missilistici russi su impianti energetici, ha riferito la società energetica statale ucraina Naftogaz, che ha aggiunto che le forniture di gas ai consumatori non sono state influenzate. Il Ministero dell’Energia e i distributori del Paese hanno affermato che l’Ucraina ha aumentato le importazioni di elettricità e ha bloccato le esportazioni nella giornata di oggi dopo la recente serie di attacchi russi, in cui il principale produttore di energia DTEK ha perso il 50% della sua capacità.

Venerdì 22 marzo, la Russia ha attaccato gli impianti di generazione e trasmissione ucraini, provocando significativi blackout in molte regioni, mentre nelle prime ore di oggi sono stati attaccati gli impianti energetici in tre regioni ucraine.

Il CEO di Naftogaz, Oleksiy Chernyshov, ha detto che le attrezzature sono state danneggiate durante l’attacco e che le riparazioni sono in corso. “La situazione non avrà un impatto critico sulle operazioni dell’UGS poiché il gas è immagazzinato in profondità nel sottosuolo“, ha scritto Chernyshov su Facebook. “Le infrastrutture di superficie danneggiate avranno bisogno di riparazioni, tuttavia disponiamo di sufficienti capacità di backup per mitigare eventuali impatti immediati”. Domenica 17 marzo, Chernyshov ha detto che l’azienda sta tenendo il passo con tutta la domanda dei clienti.

Aumentano le importazioni di elettricità

Il Ministero dell’Energia ha dichiarato in un comunicato: “per la giornata attuale, le importazioni di elettricità sono previste a 14.900 megawattora (MWh). Non sono previste esportazioni”.

Prima dell’attacco del 22 marzo, l’Ucraina importava 3.300 MWh al giorno, con esportazioni pari a 2.148 MWh. “Le perdite (dovute all’attacco di venerdì) sono già state valutate e il gruppo DTEK ha perso il 50% della sua capacità di generazione, possiamo dirlo ufficialmente”, ha detto alla televisione nazionale Serhiy Kovalenko, capo della società di distribuzione Yasno, senza fornire ulteriori dettagli. DTEK è la più grande azienda privata di produzione di energia dell’Ucraina.

“Capacità di backup sufficienti”

Kovalenko ha affermato che la Russia ha attaccato due parti del sistema energetico: generazione e distribuzione, colpendo sia le centrali termiche che quelle idroelettriche. “Il nemico ha colpito duramente i nodi della rete e i trasformatori”, ha detto.

Il Ministero ha affermato che la Russia ha tentato di colpire un’infrastruttura energetica critica nella regione di Lviv, nell’Ucraina occidentale. “Le attrezzature hanno preso fuoco e l’impianto è stato privato della corrente. Non ci sono state vittime. Si stanno valutando le conseguenze“, ha riferito il Ministero. Le linee elettriche nella regione di Kiev sono state danneggiate e 1.400 famiglie in due insediamenti hanno perso la corrente.

Chernyshov (Naftogaz) ha detto che la sua azienda sta attualmente lavorando per localizzare ed eliminare l’impatto degli attacchi russi. “Non ci sono conseguenze critiche per il funzionamento degli impianti di stoccaggio (sotterranei), poiché il gas si trova a una profondità considerevole. La parte danneggiata dell’infrastruttura terrestre dovrà essere ripristinata, ma disponiamo di sufficienti capacità di riserva“, ha affermato.

La maggior parte della capacità di stoccaggio del gas dell’Ucraina si trova nella parte occidentale del Paese ed è in grado di immagazzinare circa 30 miliardi di metri cubi di gas.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.