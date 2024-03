Missione Ax-3, Rauti incontra Villadei: “conferma il ruolo di primo piano della Difesa nello spazio”

MeteoWeb

Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, ha incontrato oggi, a Roma, Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare. L’ottavo astronauta italiano della storia è rientrato il 9 febbraio scorso dalla missione spaziale Axiom-3 ”Voluntas”, dopo tre settimane in orbita di cui 18 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). “È stato per me un onore poter stringere la mano al Colonnello Walter Villadei, la cui missione spaziale ho seguito sin dal lancio della navicella Crew Dragon – a Cape Canaveral, negli Stati Uniti – a cui ho assistito su delega del Ministro Crosetto il 18 gennaio”, ha detto Rauti.

“Il ruolo del Colonnello Villadei, con il quale mi sono complimentata – ha proseguito il sottosegretario – è stato fondamentale nella condotta dei 30 esperimenti scientifici, medici e tecnologici in microgravità eseguiti a bordo – di cui 13 italiani promossi dalla Difesa – frutto della collaborazione tra l’Aeronautica Militare, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e centri di ricerca, università ed imprese. Uno degli obiettivi raggiunti dalla missione Voluntas è stato quello di mettere a sistema le competenze di soggetti istituzionali e privati che hanno operato con spirito di squadra dimostrando che il ‘Sistema Italia’ può garantire alla nostra Nazione un ruolo di Top Player e di traino per l’Europa anche nella New Space Economy”.

Secondo Rauti ”acquisire un vantaggio competitivo in questo settore apre alla possibilità di importanti e positive ricadute scientifiche, tecnologiche, industriali, economiche ed occupazionali. Il successo della missione del Colonnello Villadei e della consolidata collaborazione con Axiom Space, conferma il ruolo di primo piano che l’Aeronautica Militare e la Difesa nel suo complesso esercitano per conseguire un accesso sicuro allo spazio, dominio emergente che sarà sempre più importante e strategico, anche in vista della costruzione e messa in orbita, nel 2030, della nuova Stazione Spaziale Internazionale e delle future esplorazioni lunari e marziane. Con ‘Voluntas’ – ha concluso Rauti – la Difesa ha confermato tutte le capacità per giocare un ruolo fondamentale nel dominio spaziale, agendo come fattore abilitante per i soggetti industriali e l’intero sistema Italia. Il nostro Paese è il terzo contributore in Europa e il settimo al mondo per investimenti nello spazio in relazione al Pil, secondo una strategia di partenariato pubblico e privato”.

