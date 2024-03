Missione Proba-3, un esperimento scientifico su larga scala: coppia di satelliti in fase di integrazione finale

La coppia di satelliti Proba-3 è attualmente in fase di integrazione finale in vista del lancio con un lanciatore PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) dall’India a settembre. Proba-3 è la prima missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) – e a livello mondiale – di volo di precisione in formazione. Una coppia di satelliti volerà insieme, mantenendo una configurazione fissa come se fossero un’unica grande struttura rigida nello spazio, per dimostrare le tecnologie di volo in formazione e di rendezvous.

La missione dimostrerà la formazione in volo nel contesto di un esperimento scientifico su larga scala. Manovrando con precisione millimetrica, un veicolo spaziale Proba-3 si allineerà di fronte all’altro, a 144 metri di distanza, per proiettare la sua ombra con precisione sull’altro. L’ombra del primo veicolo spaziale coprirà la faccia infuocata del Sole in modo da rendere visibile la debole atmosfera “coronale” che lo circonda. L’enigmatica corona – molto più calda del Sole stesso – è il luogo di origine dello space weather, un argomento di grande interesse scientifico, ma che ha anche importanti risvolti pratici.

Sulla Terra, gli scienziati e scienziate devono viaggiare per il mondo per poter dare un breve sguardo alla corona solare, visibile per pochi minuti durante le eclissi solari totali. Tuttavia, grazie alle nuove tecnologie all’avanguardia applicate a Proba-3, la missione sarà in grado di creare “eclissi solari su richiesta”.

Gli strumenti di Proba-3 scruteranno il bordo solare più da vicino di quanto sia stato possibile in precedenza nello spazio, per un massimo di sei ore durante ogni orbita di circa 19 ore intorno alla Terra.