I modelli esagerano gli effetti del riscaldamento globale: “inaffidabili per guidare le politiche sul clima”

Le politiche per ridurre le emissioni di anidride carbonica per contrastare gli effetti del cambiamento climatico dovrebbero essere guidate dalla migliore scienza disponibile. Invece, un nuovo studio della Heritage Foundation fornisce prove convincenti che il riscaldamento negli ultimi 50 anni circa è stato sovrastimato dalla maggior parte dei modelli computerizzati rispetto alle osservazioni della temperatura effettuate tramite termometro.

Lo studio della Heritage Foundation, scritto dal primo autore Roy Spencer, è intitolato “Riscaldamento globale: osservazioni rispetto a modelli climatici”. Quindi, quanto bene i modelli climatici prevedono il riscaldamento che si è effettivamente verificato?

Diamo un’occhiata alle tendenze della temperatura dell’aria superficiale media negli Stati Uniti dal 1945. È stato scelto questo anno per due ragioni. Innanzitutto, le emissioni di CO 2 hanno cominciato ad aumentare drasticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. In secondo luogo, quando si confronta la futura risposta al riscaldamento in 33 modelli computerizzati con un raddoppio della CO 2 atmosferica rispetto ai livelli preindustriali (chiamato “2xCO 2 ”), il 1945 è l’anno di inizio che produce la più alta correlazione tra tali tendenze di riscaldamento e l’eventuale quantità totale di riscaldamento medio globale in risposta al 2xCO 2 .

In altre parole, il 1945 è la data di inizio in cui le tendenze passate del riscaldamento dei modelli computerizzati prevedono meglio i futuri tassi di riscaldamento globale. La distribuzione delle tendenze dei modelli passati è mostrata nel seguente grafico:

Si noti che 33 modelli climatici su 34 hanno prodotto tendenze più calde rispetto a quelle osservate nei dati ufficiali da termometro rianalizzati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration. La tendenza al riscaldamento prodotta dai modelli computerizzati (1945-2023) è superiore del 64% rispetto alle temperature osservate.

Se invece limitiamo l’analisi a quei modelli computerizzati che secondo il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite hanno la risposta più probabile al 2XCO 2 (da 2 a 5°C di riscaldamento netto), la tendenza al riscaldamento media dei modelli è ancora maggiore del 54% rispetto a quella osservata, con 25 modelli su 26 che producono più riscaldamento di quanto osservato.

Nello studio, si conclude che “i modelli climatici producono un riscaldamento eccessivo rispetto alle osservazioni degli ultimi 50 circa, che è il più rapido periodo di riscaldamento e di aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera. La discrepanza varia da oltre il 40% per la temperatura globale dell’aria superficiale, a circa il 50% per le temperature globali della bassa atmosfera e persino a un fattore da due a tre per gli Stati Uniti nel periodo estivo. Questa discrepanza non viene mai menzionata quando gli stessi modelli vengono utilizzati come base per le decisioni politiche”.

“Possibili variazioni interne caotiche porteranno sempre all’incertezza sia nelle proiezioni del riscaldamento globale che nella spiegazione dei cambiamenti passati. Date queste incertezze, i politici dovrebbero procedere con cautela e non lasciarsi influenzare da affermazioni esagerate basate su modelli climatici palesemente errati”, conclude lo studio.

L’importanza di avere modelli affidabili per guidare le politiche climatiche

Perché questo è importante? Ebbene, ad esempio, gli Stati Uniti effettuano un National Climate Assessment imposto dal Congresso, ora alla sua quinta iterazione, in cui un gruppo di attivisti climatici interpreta ciò che le proiezioni dell’organizzazione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico significano per i residenti negli Stati Uniti.

Una lettura del National Climate Assessment lascia con l’impressione che ogni disastro meteorologico, siano esse inondazioni, uragani, incendi o altro, ora può essere attribuito al cambiamento climatico causato dall’uomo. Non viene fatta menzione del fatto che quasi tutti i modelli climatici esagerano il riscaldamento e gli effetti associati negli Stati Uniti. In effetti, il National Climate Assessment tende a propendere per le proiezioni del modello che mostrano i maggiori effetti previsti negli Stati Uniti.

“Indipendentemente dalla percezione del cambiamento climatico, la regolamentazione basata sul carbonio negli Stati Uniti non altererà le temperature globali”, scrive Roy Spencer su The Daily Signal, il notiziario dell’Heritage Foundation.

Un’altra ricerca della Heritage Foundation ha dimostrato che, utilizzando il modello preferito dall’Environmental Protection Agency per la valutazione dei cambiamenti climatici indotti dai gas serra, le politiche associate ridurrebbero le temperature globali di meno di 0,2°C entro il 2100, anche utilizzando ipotesi allarmistiche sull’entità del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, la Cina continuerà a immettere CO 2 nell’atmosfera come fa da anni.

“Politiche come il Green New Deal negli USA ridurrebbero il reddito familiare di almeno 165.000 dollari in 20 anni. Politiche simili suggerite dai legislatori avrebbero effetti dannosi anche sul piano economico”, afferma Spencer. “I modelli computerizzati possono essere utili per comprendere i fenomeni del mondo reale. Tuttavia, finché gli scienziati e i legislatori non smetteranno di fare affidamento su modelli climatici palesemente distorti, non ci si potrà fidare di tali modelli per guidare le politiche pubbliche”, conclude Spencer.

