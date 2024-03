Il modello meteorologico e climatico ICON diventa disponibile per tutti

MeteoWeb

In stretta collaborazione con la comunità scientifica e di ricerca in Germania e Svizzera, MeteoSvizzera ha reso disponibile al pubblico il modello meteorologico e climatico ICON attraverso una licenza open source. Questo passo fondamentale rende accessibile a tutti la base scientifica necessaria per le previsioni meteorologiche e le proiezioni climatiche.

MeteoSvizzera fonde così ricerca, scienza e applicazione pratica: il modello meteorologico e climatico ICON (sviluppo in corso) costituisce il fondamento delle moderne previsioni meteorologiche e delle proiezioni climatiche dell’istituto. L’acronimo ICON sta per “ICOsahedral Nonhydrostatic Model“. Questo modello, contrariamente al precedente, è basato su una griglia triangolare (icosaedro). Attualmente, ICON è in fase di test per la generazione di previsioni meteorologiche.

Un modello meteorologico e climatico numerico è un sofisticato programma informatico che simula il comportamento dell’atmosfera e del clima utilizzando equazioni matematiche complesse per descrivere i vari fenomeni atmosferici. Questi modelli richiedono considerevoli risorse computazionali e sono cruciali per prevedere il tempo attuale e comprendere i cambiamenti climatici a lungo termine.

Nel contesto di MeteoSvizzera, l’utilizzo del modello ICON non solo avviene per la ricerca scientifica, ma anche per applicazioni pratiche. Attraverso l’analisi delle simulazioni del modello, gli scienziati possono approfondire la comprensione dei fenomeni meteorologici e climatici e delle loro interazioni.

L’introduzione imminente del modello ICON sostituirà il precedente modello meteorologico COSMO per le previsioni meteorologiche quotidiane, poiché si prevede una maggiore precisione. Attualmente, il modello è in fase di test, essenziale per molteplici applicazioni, dalla pianificazione agricola all’aviazione alla gestione dei rischi naturali.

Lo sviluppo del modello ICON è stato un progetto internazionale che ha coinvolto istituzioni di primo piano come il Servizio meteorologico tedesco (DWD), l’Istituto Max Planck per la meteorologia (MPI-M), il Karlsruhe Institute of Technology (KIT) e il Centro tedesco di calcolo climatico (DKRZ). Questa collaborazione ha favorito lo scambio di competenze e risorse.

L’adozione di una licenza open source per il modello ICON favorisce la trasparenza e la fiducia nella scienza, permettendo ai ricercatori di tutto il mondo di sviluppare, migliorare e adattare il modello secondo le proprie esigenze. Inoltre, favorisce una revisione più ampia da parte della comunità scientifica.

L’accesso al codice del modello ICON offre ai ricercatori la possibilità di testare nuove ipotesi, apportare miglioramenti e adattare il modello per specifiche applicazioni. Per il settore privato, ciò apre le porte allo sviluppo di servizi meteorologici su misura per vari settori industriali.

Una pietra miliare importante per quest’anno sarà l’integrazione di ICON nell’esercizio operativo di MeteoSvizzera all’interno del progetto ICON-22. Ciò significa che ICON non sarà solo testato, ma sarà utilizzato quotidianamente per le previsioni meteo, rendendo disponibili le previsioni di ICON per i clienti dell’istituto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.