Montagna Pistoiese senza neve: “promessi ristori”

Rolando Galli, Presidente della Società Abetone Funivie, e Pamela Ceccarelli, vicepresidente Federalberghi Pistoia e Montagna pistoiese, erano presenti oggi al tavolo convocato a Roma per fronteggiare la crisi del settore neve sull’Appennino tosco-emiliano. Galli e Ceccarelli esprimono soddisfazione per l’esito dell’incontro. “Dal Ministero del Turismo sono arrivate rassicurazioni in ordine alla predisposizione di ristori per fronteggiare l’emergenza nell’immediato, e per compiere successivi investimenti di natura strutturale. Siamo soddisfatti”, affermano in una nota.

Al Ministro del Turismo Daniela Santanchè – spiega ancora la nota – è stato sottoposto un documento sottoscritto da 18 aziende del Comune di Abetone Cutigliano, per evidenziare come una stagione invernale drammatica abbia messo in crisi l’intera filiera della neve, generando enormi fabbisogni per il presente e per il futuro prossimo. Dalle strutture ricettive alla ristorazione, dai servizi delle funivie alle scuole di sci, sono in tanti ad attendere risposte concrete, a fronte di una situazione anche peggiore rispetto a quella della stagione scorsa.

“Ci è stato detto che a breve – prosegue Ceccarelli – verranno portate a termine le erogazioni relative al vecchio bando Appennino e, inoltre, il Ministero si è impegnato ad istituire un tavolo permanente di confronto sulla situazione del comparto. Le proposte che abbiamo presentato sono state accolte con attenzione e verranno valutate nel dettaglio nei prossimi giorni”.

“Il Ministro – dichiara Galli – ha fatto proprie le richieste arrivate dalle associazioni nei giorni scorsi, rispettando in pieno le aspettative degli imprenditori duramente colpiti dall’emergenza climatica di questa stagione. Siamo estremamente soddisfatti per l’esito dell’incontro e attendiamo fiduciosi che si concretizzino al più presto gli interventi proposti”.

