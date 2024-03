Sulle montagne del Veneto oltre 2 metri di neve in quota

MeteoWeb

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da nevicate continue sulle montagne del Veneto, anche se il manto bianco è abbondante solo alle quote più alte. Precipitazioni copiose nelle ultime 24 ore – informa l’Arpav – hanno interessato soprattutto le Prealpi vicentine: dai 1600 metri di altitudine in su sono caduti da ieri 25 centimetri di neve. Imbiancate abbondantemente le montagne della Lessinia, nel Veronese: sul Monte Baldo si misura un accumulo di 170 centimetri. La stazione con più neve è però Campomolon, nel Vicentino, dove il manto bianco raggiunge i 2 metri e 10.

La Marmolada – a 3.343 metri – è stata spazzata da bufere di neve e vento. Le nevicate hanno imperversato anche con temperature -10°C; nelle immagini della stazione meteo ‘Marmoladameteo.it’ la capanna di Punta Penia appare completamente incrostata di neve e ghiaccio. Difficile stabilire un’altezza massima della neve, perché l’azione del vento ha quasi ‘piallato’ alcune aree, creando invece in altre accumuli di oltre 2 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.