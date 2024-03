Il Mose salva Venezia dall’acqua alta, Salvini: “alla faccia dei No che erano contro come oggi lo sono per il Ponte sullo Stretto”

MeteoWeb

Giornata di acqua alta e di super-lavoro per il sistema Mose quella di oggi a Venezia. Le paratoie mobili sono state attivate già stamane per una prima punta di marea che in mare ha sfiorato i 110 centimetri. Con le barriere a protezione delle tre bocche di porto, il livello dell’acqua nella laguna interna, e quindi in città, è stato di circa 85 centimetri, sufficienti a bagnare soltanto Piazza San Marco, uno dei punti più bassi. Il maltempo imperverserà anche nelle prossime ore. In serata il Mose tornerà quindi ad alzarsi – informa il centro maree del Comune – in concomitanza con la previsione di una punta di marea di 125 centimetri, intorno alle 23.15.

“Venezia è salva, ancora una volta. Alla faccia dei No Mose, No Tav, No Ponte, No Autonomia, No a tutto“. Lo scrive su Instragram il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, commentando il lavoro delle barriere che questa mattina hanno protetto la città dall’acqua alta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.