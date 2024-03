La NASA trova un indizio mentre risolve il “caso” della Voyager 1

MeteoWeb

Gli ingegneri della NASA hanno compiuto un passo avanti verso la risoluzione del problema di comunicazione che ha lasciato la navicella spaziale Voyager 1, che attualmente si trova fuori dal Sistema Solare, incapace di inviare dati utilizzabili sulla Terra.

Nel 2012, la Voyager 1 è diventata il primo oggetto creato dall’uomo a lasciare il Sistema Solare ed entrare nello spazio interstellare. Per gli 11 anni successivi a questo risultato, la navicella spaziale ha diligentemente inviato dati al controllo a terra. Si trattava di dati che descrivevano dettagliatamente come funziona lo spazio oltre l’influenza del Sole. Nel novembre 2023, tuttavia, le comunicazioni della Voyager 1 con gli operatori di terra hanno smesso di avere senso.

Per essere precisi, la Voyager 2, che ha seguito la navicella spaziale gemella fuori dal Sistema Solare nel 2018, invece, è ancora operativa e in comunicazione con la Terra.

“In effetti, la chiamata tra la navicella spaziale e la Terra era ancora connessa, ma la ‘voce’ della Voyager è stata sostituita con un segnale di linea monotono“, aveva precedentemente detto a Space.com il team di ingegneri della Voyager 1.

La fonte del problema di Voyager 1

La fonte del problema sembra essere uno dei tre computer di bordo della Voyager 1: il sottosistema dei dati di volo (FDS). Questo computer, afferma la NASA, è responsabile del confezionamento dei dati scientifici e ingegneristici prima che vengano inviati sulla Terra dall’unità di modulazione della telemetria del veicolo spaziale.

La NASA verso la risoluzione del problema

Il passo positivo verso la risoluzione dei problemi di comunicazione tra il controllo di terra e la Voyager 1 è avvenuto il 3 marzo quando il team della missione Voyager ha rilevato un’attività da una sezione dell’FDS che era diversa dal resto del flusso di dati disturbato del computer.

I messaggi della Voyager 1 verso la Terra si presentano sotto forma di 1 e 0, un linguaggio informatico chiamato codice binario, ma dalla fine dello scorso anno questo codice non aveva significato. Anche il segnale appena rilevato non è ancora nel formato corretto che Voyager 1 dovrebbe utilizzare quando FDS funziona come previsto, il che significa che inizialmente il team operativo non era del tutto sicuro di cosa farne.

La situazione è cambiata, tuttavia, quando un ingegnere della Deep Space Network della NASA, che ha il compito di gestire le antenne radio che comunicano con Voyager 1 e il suo fratello interstellare Voyager 2, così come altri veicoli spaziali della NASA più vicini a casa, ha dato un’occhiata al codice. L’ingegnere è riuscito a decodificare il segnale anomalo, scoprendo che conteneva una lettura dell’intera memoria dell’FDS.

Codificati con la memoria FDS ci sono istruzioni sulle prestazioni e valori di codice che possono cambiare se lo stato del veicolo spaziale cambia o se gli viene comandato di farlo. Anche i dati scientifici e ingegneristici da inviare sulla Terra sono bloccati nella memoria.

I prossimi passi

Il team ora confronterà questo nuovo segnale con i dati che sono stati inviati sulla Terra appena prima che la Voyager 1 iniziasse a pronunciare “sciocchezze binarie”. Trovare discrepanze tra i dati regolari della Voyager 1 e questo segnale aiuterà il team a cercare la fonte del problema.

Voyager 1 si trova attualmente a circa 24 miliardi di chilometri dalla Terra, il che significa che risolvere i problemi di comunicazione può essere un processo certosino. Sono necessarie 22,5 ore per ricevere un segnale radio dalla Voyager 1, poi altre 22,5 ore per ricevere una risposta tramite le antenne della Deep Space Network. Ciò significa che i risultati sono stati ricevuti il 3 marzo e il 7 marzo gli ingegneri hanno iniziato a lavorare per decodificare questo segnale. Tre giorni dopo hanno determinato che il segnale contiene una lettura della memoria FDS.

Gli scienziati e gli ingegneri della NASA continueranno ad analizzare questa lettura per ripristinare la comunicazione con la missione spaziale pionieristica che ha esteso la portata dell’umanità oltre il Sistema Solare.

