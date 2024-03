La NASA sospende le operazioni del satellite Swift

MeteoWeb

La NASA ha ufficialmente interrotto le osservazioni scientifiche condotte dal suo Neil Gehrels Swift Observatory. Il telescopio spaziale, che osserva alcuni dei più potenti sciami di radiazioni provenienti dagli eventi cosmici più violenti dell’universo, noti come “esplosioni di raggi gamma“, è solo temporaneamente fuori servizio. La NASA ha posto Swift in safe mode il 15 marzo a causa della “degradazione delle prestazioni” di uno dei 3 giroscopi che il telescopio spaziale utilizza per orientarsi verso le fonti astrofisiche che gli astronomi vogliono studiare.

La NASA ha dichiarato che il team di Swift ha seguito un aumento del rumore nel giroscopio per diversi mesi. A metà marzo, le prestazioni del giroscopio erano deteriorate così tanto che il satellite faticava a operare con il tracker stellare e quindi ad eseguire con successo le osservazioni scientifiche.

Swift è stato tecnicamente progettato per continuare a soddisfare i requisiti della missione in caso di guasto di uno dei giroscopi, ma il suo software di volo a bordo ha bisogno di un aggiornamento per consentire al satellite di funzionare correttamente in modalità a 2 giroscopi. “Stiamo lavorando per caricare e installare questo aggiornamento, che ci aspettiamo che farà tornare il satellite alla piena funzionalità nel modo più rapido e sicuro possibile,” ha spiegato la NASA. “Fino a quando l’aggiornamento non sarà stato installato con successo, ci si aspetta che le osservazioni scientifiche siano molto limitate“.

La lunga carriera di Swift

Swift ha servito la NASA e osservato il cosmo ad alta energia per quasi 20 anni dal suo lancio dal complesso 17-A della Cape Canaveral Air Force Station della NASA il 20 novembre 2004. Il suo ruolo principale è osservare le GRB, che sono flash altamente intensi di raggi gamma, la forma più energetica di luce. Le GRB possono durare da pochi millisecondi a qualche centinaio di secondi. Ciò significa che Swift deve informare estremamente rapidamente i telescopi a terra su una GRB per consentire loro di concentrarsi sulla scia luminosa.

Per risolvere il mistero su quali eventi generano le GRB, che sia il collasso di una stella massiccia, la nascita di un buco nero o la collisione e fusione di stelle di neutroni, Swift osserva l’universo con 2 telescopi multibanda che coprono la luce visibile, ultravioletta, X e gamma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.