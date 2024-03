Nel momento della morte, pur non avendo coscienza, reagiamo ai suoni emessi da chi amiamo

MeteoWeb

Il momento della morte, con la sua aura di mistero e di sacralità, ha sempre catturato l’immaginario umano. Cosa accade quando ci avviciniamo al confine tra vita e morte? È un viaggio solitario o c’è qualcosa che ci accompagna? Due recenti studi condotti negli Stati Uniti si sono dedicati a rispondere a queste domande, esplorando il ruolo dell’udito e della coscienza nel momento finale della vita.

L’ultimo sussurro

Nell’indagine condotta dall’Università della British Columbia, il ruolo dell’udito nel momento della morte emerge come un’ultima frontiera della percezione umana. Secondo la dott.ssa Elizabeth Blundon, coordinatrice dello studio, “un cervello morente è ancora in grado di reagire al suono, anche in uno stato di incoscienza, fino alle ultime ore di vita“. Durante la ricerca sulla morte, diversi tipi di suoni sono stati utilizzati per stimolare la risposta cerebrale dei pazienti. Inoltre, l’elettroencefalogramma ha rilevato reazioni simili a quelle di cervelli giovani e sani.

La dott.ssa Romayne Gallagher, medico palliativo, aggiunge: “I suoni delle persone care offrono conforto a chi è in procinto di lasciarci. Essere presenti, sia fisicamente che tramite telefono, assume un significato profondo. È un atto d’amore poter dire addio e manifestare affetto negli ultimi momenti di vita“.

La coscienza dopo la morte

Lo studio condotto dalla Stony Brook University School of Medicine di New York getta nuova luce sulla possibilità che la coscienza persista anche dopo il momento della morte. Secondo le ricerche, l’area del cervello responsabile del pensiero rimane attiva per un periodo significativo dopo la morte clinica. Il dottor Sam Parnia, uno dei ricercatori coinvolti nello studio, afferma: “Poter percepire i medici dichiarare l’ora e il luogo della propria morte potrebbe essere una possibilità reale, sebbene inquietante“.

Questa teoria non è frutto di immaginazione o allucinazione, ma di un’attività molecolare e cellulare che mantiene viva la funzione neuronale anche dopo l’arresto cardiocircolatorio. Inoltre, la mancanza di danni cerebrali permanenti riportati dai pazienti rianimati offre ulteriori indicazioni sulla persistenza della coscienza dopo la morte, suggerendo che questa potrebbe essere una caratteristica intrinseca dell’essere umano che va oltre la semplice funzione biologica del cervello.

Viaggio verso l’ignoto

In un mondo in cui la morte rimane il più grande dei misteri, questi studi gettano una luce nuova e dei “suoni nuovi” penetrante sulle fasi finali della vita. Rivelano una realtà in cui l’udito persiste fino all’ultimo momento e in cui la coscienza potrebbe protrarsi anche oltre il confine tra vita e morte. Mentre continuiamo a esplorare i confini della nostra esistenza, immersi in tanti interrogativi e poche risposte scientifiche, come questa, ciò che ci dona conforto è sapere che anche nell’atto di essenziale solitudine, l’amore intorno a noi può fare la differenza.

