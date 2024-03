California sommersa dalla neve, bufere “estreme” infuriano nella Sierra Nevada | FOTO

MeteoWeb

Una potente bufera di neve, che un meteorologo del servizio meteo nazionale ha definito “il peggio che si possa avere“, infuria nelle montagne della Sierra Nevada, costringendo alla chiusura località sciistiche, di un lungo tratto dell’Interstate 80 nel Nord della California, e lasciando migliaia di case senza energia elettrica. Mentre località come Truckee (California) sono già sommerse (foto nella gallery), più di 3 metri di neve sono attesi a quote più elevate, ha confermato il meteorologo del National Weather Service William Churchill, creando condizioni pericolose per i residenti vicino al lago Tahoe. L’esperto ha spiegato che le precipitazioni nevose entro la fine di domenica ora locale dovrebbero variare da 1,5 a 3,6 metri, con accumuli maggiori a quote superiori a 1.500 metri.

Le quote più basse sono state inondate da forti piogge. Churchill ha definito la tempesta una “bufera estrema per la Sierra Nevada, in particolare, così come per altre parti del Nevada e persino estendendosi fino allo Utah e a parti dell’Ovest del Colorado“, ma ha detto di non aspettarsi che vengano battuti record. “È certamente quasi il peggio che si possa avere in termini di precipitazioni nevose e venti,” ha detto Churchill. “Non dovrebbe però essere molto peggio di così“.

Una seconda tempesta, più debole, dovrebbe portare 30-60 cm di neve nella regione tra lunedì e mercoledì della settimana prossima, secondo l’ufficio del National Weather Service a Sacramento.

Il pericolo di valanghe è da “alto a estremo” nelle aree remote fino a domenica sera in tutta la Sierra centrale e nella più ampia area del lago Tahoe, ha sottolineato il NWS. Le autorità californiane venerdì hanno chiuso 160 km dell’I-80, la principale rotta tra Reno e Sacramento. Pacific Gas & Electric ha segnalato circa 7.468 case e attività commerciali in California senza corrente elettrica alle 17:56. NV Energy ha segnalato interruzioni di corrente per circa 1.500 clienti in parti del nord del Nevada, tra cui Incline Village e Reno. Nel Sud del Nevada il NWS ha emesso un avviso sabato per venti forti fino a 145 km/h. NV Energy ha segnalato quasi 29mila clienti senza corrente a e intorno Las Vegas sabato, ma già in serata il numero è stato ridotto a circa 16mila.

Un tornado venerdì pomeriggio nella contea di Madera, California, ha danneggiato una scuola elementare, ha riferito Andy Bollenbacher, meteorologo del National Weather Service di Hanford. Alcune località sciistiche sono rimaste chiuse venerdì e si sono ritrovate sabato a scavare nella neve con l’obiettivo di riaprire domenica. Palisades Tahoe, la più grande località sul lato Nord del Tahoe e sede dei Giochi Olimpici Invernali del 1960, ha chiuso tutte le seggiovie sabato a causa della neve, del vento e della scarsa visibilità. Altre aree chiuse sabato includevano Sugar Bowl, Boreal e Sierra.

I meteorologi hanno previsto nelle montagne intorno al lago Tahoe 3 metri di neve entro il fine settimana, da 90 cm a 1,8 metri nelle comunità sulle rive del lago e circa 30 cm possibile nelle valli sul fronte orientale della Sierra, compresa l’area di Reno.

