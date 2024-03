New York, aumento esponenziale degli incendi causati dalle batterie agli ioni di litio nelle e-bike

MeteoWeb

Le batterie agli ioni di litio utilizzate nelle biciclette elettriche e in altri dispositivi per la mobilità elettrica sono ora una delle principali cause di incendi a New York City in seguito all’incremento della loro popolarità durante il boom delle consegne della pandemia, affermano i funzionari dell’FDNY. Daniel Flynn, capo dei Vigili del Fuoco dell’FDNY, ha dichiarato al New York Post che gli incendi legati alle batterie agli ioni di litio sono aumentati di quasi nove volte dall’inizio della pandemia, con più incendi legati alle batterie avvenuti negli ultimi due mesi che in tutto il 2019. “È la prevalenza di questi dispositivi elettrici nelle nostre strade, ce ne sono molti di più ora che mai”, ha detto Flynn.

Il capo dei Vigili del Fuoco ha attribuito la popolarità delle e-bike e dei monopattini al boom della “gig economy” del 2020, che ha visto le persone acquistare in massa dispositivi a basso costo per svolgere lavori di consegna. Ha aggiunto che tali veicoli sono diventati popolari anche tra i pendolari. “La gente ha acquistato questi dispositivi circa tre anni fa, e ora stanno invecchiando”, ha detto, sottolineando che molti non conoscono i pericoli causati dall’usura delle celle energetiche delle batterie. “Abbiamo visto persone tentare di riparare o apportare modifiche da sole, andare in negozi di venditori non autorizzati o assumersi la responsabilità di sostituire le vecchie batterie“, ha aggiunto. “Consigliamo alle persone di non scegliere l’opzione più economica e di cercare direttamente il produttore”.

L’aumento vertiginoso degli incendi legati alle batterie

Secondo l’FDNY, sono proprio questa manutenzione impropria e i difetti dei modelli più vecchi che hanno causato un aumento vertiginoso degli incendi legati alle batterie agli ioni di litio. Mentre nel 2019 si sono verificati solo 30 incendi legati alle batterie, il numero è più che triplicato entro il 2021, con 104 incendi segnalati. Quell’anno ci sono state anche quattro vittime, mentre nessuno sarebbe morto a causa degli incendi nel 2019 o nel 2020.

Il numero di incendi legati alle batterie è più che raddoppiato l’anno successivo, con 220 incendi segnalati e sei vittime confermate. L’anno scorso, l’FDNY ha segnalato 268 incendi che coinvolgevano batterie agli ioni di litio, che hanno provocato 150 feriti e 18 morti.

Al 26 febbraio 2024, i funzionari hanno affermato che si sono verificati 31 incendi legati alle batterie, con 26 feriti e una vittima.

Le misure contro le batterie difettose

Per combattere la presenza di batterie difettose in città, la Lithium-Ion Task Force dell’FDNY effettua ispezioni in tutti e cinque i distretti. Il Commissario dell’FDNY Laura Kavanagh ha promesso a febbraio di continuare ad adottare misure severe per le aziende che si offrono di sostituire singole celle di batterie con quelle vecchie, una violazione del codice antincendio che crea quelle che lei chiama “batterie Frankenstein”. “Uccidono persone, hanno ucciso persone e ne uccideranno ancora se le aziende continueranno a operare in questo modo”, ha detto Kavanagh.

“Le batterie agli ioni di litio mal prodotte e mal gestite sono bombe a orologeria nelle case e nelle aziende americane”, ha detto Ritchie Torres (D-NY) durante un’audizione al Congresso di metà febbraio, sollecitando l’approvazione della legge sugli standard di consumo per le batterie agli ioni di litio.

