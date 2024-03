Violento nubifragio a Roma, strade imbiancate dalla grandine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel corso della settimana, ci attendono condizioni meteo estremamente mutevoli a causa del passaggio di diverse perturbazioni: porteranno periodi di pioggia intensa e venti sostenuti, alternandosi a momenti di relativa calma e stabilità atmosferica. La parte più energica della 3ª perturbazione del mese, che ha colpito il Nord ieri, si protrarrà oggi coinvolgendo molte regioni del Centro/Nord.

In questo contesto, proprio poco prima delle 11, una “bomba d’acqua” si è abbattuta sul centro di Roma. Dopo un inizio di giornata all’insegna del bel tempo, pioggia torrenziale e grandine hanno improvvisamente colpito la Capitale, imbiancando le strade.

Nubifragio e grandinata a Roma, strade imbiancate

