Nuova grana per Boeing, un aereo 737 ha perso un pannello

Nuova grana per Boeing. Un velivolo 737-800 di United Airlines, partito dalla California e atterrato in Oregon, ha perso un pannello. L’aeroporto di Rouge Valley è stato chiuso temporaneamente per verificare se il pannello o i suoi detriti fossero stati persi sulla pista. Il volo United 433 trasportava 139 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio dopo la partenza da San Francisco, hanno reso noto la Federal Aviation Administration e la compagnia aerea.

“Effettueremo un esame approfondito dell’aereo ed eseguiremo tutte le riparazioni necessarie prima che ritorni in servizio,” ha spiegato la compagnia aerea.

Dopo l’atterraggio di emergenza di un Boeing 737 Max 9 dell’Alaska Airlines avvenuto a gennaio scorso, quando ha ceduto un portellone in volo, Boeing è stata sottoposta a numerosi controlli, con indagini sugli standard di sicurezza e qualità dell’azienda.

