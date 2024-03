Nuova specie di lumaca di mare scoperta nel Regno Unito

MeteoWeb

Una nuova specie di lumaca di mare è stata scoperta nelle acque del Regno Unito. È stata catturata al largo del sud-ovest dell’Inghilterra da una nave di ricerca. La creatura è stata chiamata Pleurobranchaea britannica. Appartiene a un gruppo che solitamente si trova in acque più calde e che potrebbe migrare verso nord a causa dei cambiamenti climatici.

Ross Bullimore del Centre for the Environment, Food and Aquaculture Science (CEFAS) ha fatto la scoperta fortuita. Nei mari al largo del Regno Unito e dell’Irlanda si trovano circa 100 diverse lumache di mare, ma Bullimore ha capito subito che si trattava di qualcosa di speciale.

Gli scienziati affermano che la scoperta dimostra che abbiamo ancora molto da imparare sulla vita nei mari del Nord Europa. “Trovare una nuova specie che non sia microscopica è piuttosto entusiasmante. Ciò dimostra che c’è ancora molto lavoro da fare”, ha affermato Peter Barry del CEFAS.

Bellezza e varietà

Le lumache di mare sono un tipo di mollusco marino senza conchiglia rinomato per la loro notevole varietà e bellezza. Nonostante le loro dimensioni ridotte – raggiungono solo i 5cm di lunghezza – sono tra i principali predatori e occupano una posizione chiave nella catena alimentare. Spesso definite “specie indicatrici”, possono aiutare gli scienziati a comprendere la salute degli ecosistemi marini grazie alla loro sensibilità agli impatti dei cambiamenti climatici e delle pressioni umane.

I membri del gruppo a cui appartiene la nuova specie – Pleurobranchaea – si trovano solitamente nel nord della Spagna, in Senegal e in tutto il Mar Mediterraneo. “Stiamo assistendo alla presenza di una specie che è sempre stata registrata in precedenza in acque più calde”, ha affermato Ross Bullimore. “Ciò potrebbe indicare che ciò che stiamo osservando è che questo gruppo di specie è in grado di espandere ulteriormente il proprio areale perché le condizioni stanno diventando più favorevoli o più appropriate”.

L’aumento delle temperature oceaniche

Con le temperature oceaniche a livelli record c’è preoccupazione per l’impatto sulla vita marina. Oceani più caldi e ondate di caldo disturbano le specie marine come pesci e balene mentre si spostano alla ricerca di acque più fresche, sconvolgendo la catena alimentare. Gli esperti avvertono che gli stock ittici potrebbero essere colpiti.

