Il nuovo razzo europeo Ariane 6 sempre più vicino al debutto

Il debutto imminente del nuovo razzo Ariane 6 dell’Agenzia Spaziale Europea è atteso con grande trepidazione: è programmato tra il 15 giugno e il 31 luglio di quest’anno. Dopo essere giunto al Centro Spaziale Europeo di Kourou, in Guyana Francese, lo stadio superiore e principale del razzo sono attualmente in fase di assemblaggio per costituire il corpo centrale del lanciatore. Questo processo, estremamente complesso e delicato, richiede una precisione assoluta: i due stadi vengono accuratamente posizionati a una distanza di 150 millimetri l’uno dall’altro, perfettamente allineati, per permettere i collegamenti elettrici necessari. Successivamente, le due parti, fabbricate negli stabilimenti di ArianeGroup, saranno unite meccanicamente attraverso una struttura fissata con bulloni.

Nel frattempo, il lanciatore utilizzato per i test è stato smontato e rimosso dalla rampa di lancio per fare spazio al primo modello di volo dell’Ariane 6. Il corpo centrale di questo lanciatore di prova è ora conservato nello stesso edificio in cui viene assemblato il razzo vero e proprio, creando una sorta di ‘passaggio di consegne’. Una volta completati l’assemblaggio e i test necessari, il lanciatore destinato al volo inaugurale sarà trasferito nella zona di lancio.

Il nuovo razzo europeo è progettato con una capacità di trasporto in orbita bassa che varia tra le 10 e le 21 tonnellate, a seconda delle diverse configurazioni dei motori. Questo design modulare e flessibile gli consente di trasportare in orbita costellazioni di satelliti, di raggiungere la Luna e, potenzialmente in futuro, di trasportare anche astronauti nello Spazio. Alla fine dello scorso anno, il razzo ha superato con successo una serie di test, incluso il cruciale test che ha coinvolto l’accensione del motore Vulcain 2.1 sulla rampa di lancio per oltre 7 minuti, simulando l’intera fase di volo dello stadio principale.

