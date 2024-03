Nuovo terremoto in Montenegro, avvertito in Bosnia-Erzegovina e Croazia

MeteoWeb

Questa mattina, alle 06:11, un terremoto magnitudo 3.6 ha colpito il Montenegro. I media regionali hanno riportato che l’epicentro del sisma è stato localizzato a 4 km a Sud/Ovest di Caradje, nella municipalità di Niksic, la stessa zona che ha registrato un sisma magnitudo 5.4 il 14 marzo. La scossa di oggi è stata avvertita anche in Bosnia–Erzegovina e in Croazia. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

