Oggi è il giorno di San Patrizio: storia e curiosità sulla festa globale

Oggi, 17 marzo, è il giorno dell’anno in cui il mondo si tinge di verde per celebrare San Patrizio, patrono d’Irlanda e simbolo di fede, cultura e identità irlandese. Cosa si cela dietro questa festa così vivace e conosciuta? Scopriamolo insieme, tra storia e curiosità.

La storia di San Patrizio

La storia di San Patrizio è avvolta nella leggenda. Nato in Britannia intorno al 385 d.C., fu rapito all’età di 16 anni e venduto come schiavo in Irlanda. Sfuggì alla schiavitù e si convertì al Cristianesimo, diventando poi vescovo e dedicando la sua vita alla conversione dell’Irlanda al cattolicesimo.

Simboli

Il trifoglio, simbolo iconico della festa, è legato alla leggenda con cui San Patrizio spiegò il concetto di Trinità ai pagani irlandesi, usando le tre foglie come metafora del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il colore verde, invece, rappresenta l’Irlanda stessa, il suo paesaggio rigoglioso e la sua ricca tradizione.

La festa

In origine, il 17 marzo era una festa religiosa per commemorare la morte di San Patrizio. Nel corso del tempo, si è trasformata in un evento di carattere più laico, celebrato con parate, musica, balli e cibo irlandese. La tradizione del “Irish pub crawl”, ovvero il girare da un pub all’altro bevendo birra verde, si è diffusa in tutto il mondo, contribuendo al successo globale della festa.

Curiosità

“Serpent’s curse” – Secondo la leggenda, San Patrizio scacciò tutti i serpenti dall’Irlanda. Tuttavia, ricerche scientifiche suggeriscono che l’isola non ha mai avuto serpenti a causa del clima. La leggenda potrebbe essere un’allegoria della conversione dal paganesimo al Cristianesimo;

“Shamrock” – Il trifoglio simbolo della festa non è il trifoglio comune (Trifolium pratense), ma il trifoglio bianco (Trifolium repens);

“Pinch me, I’m dreaming” – La frase “Pinch me, I’m dreaming” è un modo scherzoso per dire “Sto sognando?”. La tradizione di pizzicare chi non indossa il verde deriva dalla credenza che il colore verde renda invisibili agli folletti.

Il giorno di San Patrizio, un omaggio alla cultura irlandese

La festa di San Patrizio è un evento gioioso globale che celebra questa figura in particolare e la cultura irlandese in generale. Un’occasione per conoscere la storia di un popolo, le sue tradizioni e il suo profondo legame con la fede.

