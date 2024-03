Oggi il lancio del satellite MethaneSAT: traccerà e misurerà le emissioni di metano

MeteoWeb

È in programma oggi il lancio di MethaneSAT, a bordo del razzo Falcon9 di SpaceX. Questo satellite innovativo è stato progettato con l’obiettivo di preservare il clima terrestre, monitorando uno dei più potenti inquinanti a effetto serra: il metano. Il suo focus primario sarà sul settore Oil & Gas, che costituisce attualmente la principale fonte industriale di emissioni di metano a livello globale.

Realizzato da una sussidiaria dell’organizzazione no-profit Environmental Defense Fund, MethaneSAT si distingue dagli altri satelliti per la sua capacità di individuare e quantificare le emissioni totali di metano su vaste aree, identificando i grandi emettitori in luoghi fino ad oggi non osservati. Questo strumento sarà fondamentale per consentire alle aziende e alle autorità di regolamentazione di monitorare le emissioni, offrendo alle parti interessate – cittadini, governi, investitori e importatori di gas – un accesso gratuito e quasi in tempo reale ai dati. Tale accesso consentirà loro di confrontare i risultati con gli obiettivi e gli obblighi in materia di emissioni, fornendo così un quadro più chiaro e una base solida per l’azione futura.

