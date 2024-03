Domani è il Pi Greco Day, la Giornata Internazionale della Matematica

MeteoWeb

Il 14 marzo di ogni anno il mondo celebra il Pi Greco Day, una giornata dedicata ad una delle costanti matematiche più affascinanti e importanti: il pi greco (π). Dal 2020, questa ricorrenza si è ampliata, diventando anche la Giornata Internazionale della Matematica, un’occasione per sottolineare l’importanza di questa disciplina e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana.

La storia del Pi Greco Day

La data del 14 marzo è stata scelta perché, nel formato americano, corrisponde alle prime tre cifre del pi greco (3,14). La prima celebrazione del Pi Greco Day risale al 1988, grazie all’iniziativa del fisico Larry Shaw. Nel corso degli anni, la ricorrenza ha acquisito sempre più popolarità, diventando un evento globale.

L’Unione Matematica Internazionale e il tema del 2024

L’Unione Matematica Internazionale (UMI) organizza la Giornata Internazionale della Matematica scegliendo un tema diverso per stimolare la riflessione e la creatività. Nel 2022, il tema era “La matematica come linguaggio universale“, mentre nel 2023 era “Matematica per tutti“.

Il tema del 2024 è “Giocare con la matematica“. L’obiettivo è quello di mettere in luce il ruolo del gioco nell’apprendimento della matematica e di mostrare come questa disciplina possa essere divertente e accessibile a tutti.

Eventi e iniziative

In occasione del Pi Greco Day e della Giornata Internazionale della Matematica, vengono organizzati eventi e iniziative in tutto il mondo. L’UMI ha indetto un concorso interattivo aperto a tutti, che invita a riconoscere la matematica nel nostro quotidiano e ad immortalarla in una fotografia.

Anche la NASA partecipa ai festeggiamenti, proponendo una sfida a risolvere alcuni dei problemi che i ricercatori e gli ingegneri incontrano nel progettare missioni spaziali.

