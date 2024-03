Stanotte torna l’Ora Legale 2024: lancette avanti o indietro? Si dorme di più o di meno?

MeteoWeb

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, alle 2:00, scatterà l’Ora Legale 2024. Le lancette degli orologi dovranno essere spostate avanti di un’ora, portando le giornate ad essere più lunghe e luminose. Qual è la storia di questa convenzione? Quali sono i suoi pro e contro? C’è la possibilità che l’Ora Legale venga abolita in Italia?

La storia

L’idea di sfruttare al meglio la luce solare naturale per risparmiare energia ha radici antiche. La prima proposta ufficiale di Ora Legale risale al 1784, ad opera di Benjamin Franklin. Tuttavia, la sua implementazione su larga scala avvenne solo durante la Prima Guerra Mondiale, quando diversi Paesi europei e gli Stati Uniti la adottarono per ridurre il consumo di carbone.

In Italia, l’Ora Legale fu introdotta per la prima volta nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale. Venne poi abolita nel 1920 e ripristinata nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal 1966, è in vigore in Italia ogni anno, con un periodo di validità che varia da 7 a 8 mesi.

Pro e contro dell’Ora Legale

I principali vantaggi dell’Ora Legale sono:

Risparmio energetico – L’aumento di luce solare serale comporta un minor utilizzo di illuminazione artificiale, con un conseguente risparmio energetico;

L’aumento di luce solare serale comporta un minor utilizzo di illuminazione artificiale, con un conseguente risparmio energetico; Maggior sicurezza stradale – La maggiore visibilità serale riduce il rischio di incidenti stradali;

La maggiore visibilità serale riduce il rischio di incidenti stradali; Benefici per il turismo – Le giornate più lunghe favoriscono le attività all’aperto e il turismo.

Tuttavia, l’Ora Legale ha anche svantaggi:

Disturbi del sonno – Lo spostamento delle lancette può causare disturbi del sonno, con effetti negativi sulla salute e sull’umore;

Lo spostamento delle lancette può causare disturbi del sonno, con effetti negativi sulla salute e sull’umore; Riduzione della produttività – Il sonno disturbato può influenzare negativamente la concentrazione e la produttività lavorativa;

Il sonno disturbato può influenzare negativamente la concentrazione e la produttività lavorativa; Problemi per l’agricoltura – L’allungamento delle giornate può avere un impatto negativo su alcune coltivazioni.

L’abolizione in Italia

Nel 2018 il Parlamento Europeo ha votato per abolire l’ora legale a partire dal 2021. Tuttavia, la decisione è stata poi rinviata al 2022 e, successivamente, al 2023. A causa della pandemia di COVID-19, la discussione sull’abolizione è stata nuovamente posticipata.

In Italia, il dibattito sull’abolizione dell’Ora Legale è acceso. Alcune posizioni favorevoli all’abolizione si basano sui presunti effetti negativi sulla salute e sull’economia. Al contrario, altri sostengono che i benefici dell’Ora Legale in termini di risparmio energetico e sicurezza stradale siano superiori ai costi.

