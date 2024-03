Orsi del Trentino, On. Brambilla: “pronti a trasferire JJ4 e M49”

MeteoWeb

“In relazione alle dichiarazioni dell’assessore Failoni pubblicate ieri sul quotidiano “Il Dolomiti.it”, che aprono alla possibilità di trasferire all’estero gli orsi M49 e JJ4, detenuti al Casteller, Le ricordo di aver già manifestato a suo tempo la disponibilità a prendere in carico JJ4 per traslocarla nel Santuario Libearty di Zarnesti (Romania) dove abbiamo già effettuato un sopralluogo e, insieme con l’associazione OIPA, ottenuto parte delle autorizzazioni dalle autorità locali, come rappresentato anche nel processo amministrativo pendente. Per quanto riguarda M49, manifestiamo la medesima disponibilità e siamo pronti ad avviare immediatamente la procedura”. Così l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, in una PEC inviata oggi al Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e all’assessore alle Foreste Roberto Failoni.

