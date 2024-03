Ortoressia: ecco cosa significa e quali sono i sintomi e le cause psicologiche

MeteoWeb

L’ortoressia, un disturbo alimentare sempre più diffuso, è caratterizzato da un’ossessione per la qualità e la purezza degli alimenti consumati, portando l’individuo a una compulsiva ricerca di cibo considerato “sano” o “puro“. Questo comportamento spesso si traduce in restrizioni alimentari e ansia legata alla preparazione e al consumo di cibi che non rispettano rigorosi standard di salubrità. Le persone affette da ortoressia possono sperimentare una grave compromissione della qualità della vita, isolamento sociale e problemi fisici dovuti a carenze nutrizionali. La crescente attenzione alla salute e alla dieta potrebbe contribuire alla diffusione di questo disturbo, richiedendo una maggiore consapevolezza e comprensione per affrontare efficacemente questa sfida.

Cos’è l’ortoressia, il significato

L’ortoressia, un termine derivato dalle parole greche “orto” (che significa “giusto” o “corretto”) e “orexis” (che significa “appetito”), è un disturbo alimentare caratterizzato da un’eccessiva e ossessiva preoccupazione per il cibo considerato “salutare” o “puro”. Questo disturbo, sebbene non ancora ufficialmente riconosciuto come diagnosi psichiatrica nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, è stato oggetto di crescente attenzione nella comunità medica e scientifica.

Le persone con ortoressia si concentrano in modo ossessivo sulla qualità, sulla composizione e sull’origine degli alimenti che consumano, spesso evitando categoricamente quelli che ritengono non essere “puri” o “sani”. Questo comportamento può portare a restrizioni alimentari significative, compromettendo l’equilibrio nutrizionale e causando carenze vitaminiche e proteiche. Tuttavia, a differenza di altri disturbi alimentari come l’anoressia nervosa o la bulimia nervosa, l’ortoressia si focalizza meno sulla quantità di cibo consumato e più sulla sua qualità.

Le persone con ortoressia possono trascorrere ore a pianificare, preparare e selezionare i propri pasti, evitando rigorosamente gli alimenti che considerano “non salutari” o “inquinati”. Questo comportamento può causare notevole ansia e stress associato alla scelta e al consumo degli alimenti, nonché un’impatto significativo sulla qualità della vita e sulle relazioni sociali.

Le cause esatte dell’ortoressia non sono ancora completamente comprese, ma si pensa che una combinazione di fattori biologici, psicologici e socio-culturali possa contribuire allo sviluppo del disturbo. L’attuale cultura dell’iper-consapevolezza alimentare, che promuove diete estremamente salutari e sostenibili, potrebbe alimentare l’insorgenza dell’ortoressia, soprattutto nelle persone predisposte a disturbi alimentari o con un’elevata sensibilità allo stress.

Il trattamento dell’ortoressia di solito coinvolge una combinazione di interventi psicologici, come la terapia cognitivo-comportamentale, e il supporto nutrizionale per aiutare l’individuo a sviluppare una relazione più equilibrata e flessibile con il cibo. È importante anche educare i pazienti e sensibilizzare il pubblico sull’ortoressia per ridurre lo stigma associato al disturbo e promuovere una maggiore comprensione e accettazione delle diverse pratiche alimentari.

Sintomi

L’ortoressia è caratterizzata da una serie di sintomi che riflettono un’ossessione e un’ansia eccessive riguardo alla qualità, alla purezza e alla salute degli alimenti consumati. Tra i sintomi più comuni vi sono:

Eccessiva preoccupazione per la qualità del cibo – Le persone con ortoressia sono costantemente preoccupate per la provenienza, la composizione e il metodo di produzione degli alimenti. Spesso evitano cibi che ritengono non essere “puri” o “salutari”;

Le persone con ortoressia sono costantemente preoccupate per la provenienza, la composizione e il metodo di produzione degli alimenti. Spesso evitano cibi che ritengono non essere “puri” o “salutari”; Rigide restrizioni dietetiche – Le restrizioni alimentari imposte da chi soffre di ortoressia possono essere estreme e possono portare a una dieta altamente limitata e non bilanciata. Possono eliminare intere categorie di cibi o ridurre drasticamente l’assunzione calorica;

Le restrizioni alimentari imposte da chi soffre di ortoressia possono essere estreme e possono portare a una dieta altamente limitata e non bilanciata. Possono eliminare intere categorie di cibi o ridurre drasticamente l’assunzione calorica; Compulsiva ricerca di informazioni nutrizionali – Le persone con ortoressia trascorrono molto tempo a leggere etichette alimentari, ricercare informazioni su diete e pratiche alimentari “salutari”, e possono consultare frequentemente siti web, libri o riviste che trattano di alimentazione;

Le persone con ortoressia trascorrono molto tempo a leggere etichette alimentari, ricercare informazioni su diete e pratiche alimentari “salutari”, e possono consultare frequentemente siti web, libri o riviste che trattano di alimentazione; Ansia legata al cibo – La scelta e il consumo di alimenti che non rispettano rigorosi standard di salubrità possono provocare ansia e stress significativi. Questa ansia può portare a comportamenti evitanti o a una eccessiva preoccupazione per eventuali conseguenze negative sul proprio corpo;

La scelta e il consumo di alimenti che non rispettano rigorosi standard di salubrità possono provocare ansia e stress significativi. Questa ansia può portare a comportamenti evitanti o a una eccessiva preoccupazione per eventuali conseguenze negative sul proprio corpo; Isolamento sociale – Le restrizioni dietetiche e l’ossessione per il cibo “salutare” possono comportare un isolamento sociale, poiché le persone con ortoressia possono evitare situazioni sociali che coinvolgono il cibo o rifiutare inviti a pranzi o cene;

Le restrizioni dietetiche e l’ossessione per il cibo “salutare” possono comportare un isolamento sociale, poiché le persone con ortoressia possono evitare situazioni sociali che coinvolgono il cibo o rifiutare inviti a pranzi o cene; Persistente senso di colpa o vergogna – Le persone con ortoressia possono provare sensi di colpa o vergogna quando consumano cibi che considerano non adatti alla loro rigorosa dieta “salutare”.

Questi sintomi possono causare un notevole disagio emotivo e interferire significativamente con la vita quotidiana, le relazioni interpersonali e il benessere generale dell’individuo. È importante riconoscere questi segni precoci e cercare un aiuto professionale qualificato per affrontare l’ortoressia e promuovere un rapporto più sano e flessibile con il cibo.

Cause psicologiche

Le cause psicologiche dell’ortoressia sono complesse e multifattoriali, coinvolgendo una combinazione di predisposizioni individuali, fattori ambientali e sociali, nonché influenze culturali. Tra le cause psicologiche più significative si possono identificare:

Perfezionismo e controllo – Individui con tratti perfezionistici possono essere più inclini a sviluppare ortoressia. La ricerca della perfezione nella dieta e nel controllo del cibo può diventare un modo per compensare sentimenti di insicurezza o mancanza di controllo in altre aree della vita;

Individui con tratti perfezionistici possono essere più inclini a sviluppare ortoressia. La ricerca della perfezione nella dieta e nel controllo del cibo può diventare un modo per compensare sentimenti di insicurezza o mancanza di controllo in altre aree della vita; Ansia eccessiva – L’ortoressia è spesso associata a un’ansia eccessiva, specialmente riguardo alla salute e alla sicurezza alimentare. L’ansia può essere una componente importante nel mantenimento del comportamento ortoressico, poiché alimenta la paura di consumare cibi considerati “non salutari”;

L’ortoressia è spesso associata a un’ansia eccessiva, specialmente riguardo alla salute e alla sicurezza alimentare. L’ansia può essere una componente importante nel mantenimento del comportamento ortoressico, poiché alimenta la paura di consumare cibi considerati “non salutari”; Distorsioni cognitive – Le persone con ortoressia possono avere distorsioni cognitive riguardo alla percezione del cibo e della salute. Possono sviluppare credenze irrazionali riguardo ai pericoli associati ai cibi “non salutari” eccessivamente demonizzandoli, alimentando così l’ossessione per la dieta;

Le persone con ortoressia possono avere distorsioni cognitive riguardo alla percezione del cibo e della salute. Possono sviluppare credenze irrazionali riguardo ai pericoli associati ai cibi “non salutari” eccessivamente demonizzandoli, alimentando così l’ossessione per la dieta; Bassa autostima e insicurezza – L’ortoressia può essere correlata a una bassa autostima e a sentimenti di insicurezza riguardo al proprio corpo e alla propria salute. Il controllo estremo del cibo può diventare un modo per cercare di migliorare l’autostima e ottenere un senso di autocontrollo;

L’ortoressia può essere correlata a una bassa autostima e a sentimenti di insicurezza riguardo al proprio corpo e alla propria salute. Il controllo estremo del cibo può diventare un modo per cercare di migliorare l’autostima e ottenere un senso di autocontrollo; Stress e trauma – Eventi stressanti o traumatici nella vita di un individuo possono contribuire allo sviluppo dell’ortoressia. Il controllo eccessivo del cibo può diventare un modo per gestire i sentimenti di ansia e disperazione associati a tali eventi;

Eventi stressanti o traumatici nella vita di un individuo possono contribuire allo sviluppo dell’ortoressia. Il controllo eccessivo del cibo può diventare un modo per gestire i sentimenti di ansia e disperazione associati a tali eventi; Modelli familiari e sociali – Le influenze familiari e sociali possono svolgere un ruolo significativo nello sviluppo dell’ortoressia. Ad esempio, l’ossessione per la dieta o la pressione sociale per mantenere un peso corporeo ideale possono contribuire alla formazione di abitudini alimentari disfunzionali.

Comprendere le cause psicologiche dell’ortoressia è fondamentale per sviluppare interventi terapeutici efficaci. La terapia cognitivo-comportamentale è spesso utilizzata per aiutare le persone con ortoressia a identificare e affrontare le distorsioni cognitive, a gestire l’ansia e a sviluppare un rapporto più sano con il cibo e con il proprio corpo. L’approccio terapeutico dovrebbe essere individualizzato per affrontare le specifiche esigenze e le cause sottostanti di ogni individuo.

Rimedi

Il trattamento dell’ortoressia si basa su approcci terapeutici che mirano a modificare i pensieri distorti, i comportamenti disfunzionali e a promuovere una relazione più equilibrata con il cibo e la dieta. Alcuni rimedi efficaci includono:

Terapia cognitivo-comportamentale – Questo approccio terapeutico è considerato il trattamento di prima linea per l’ortoressia. Aiuta i pazienti a identificare e modificare i pensieri distorti riguardo al cibo e alla dieta, nonché ad affrontare le paure e le ansie associate al consumo di cibi considerati “non salutari”;

Questo approccio terapeutico è considerato il trattamento di prima linea per l’ortoressia. Aiuta i pazienti a identificare e modificare i pensieri distorti riguardo al cibo e alla dieta, nonché ad affrontare le paure e le ansie associate al consumo di cibi considerati “non salutari”; Terapia nutrizionale – Un nutrizionista specializzato può fornire supporto nella pianificazione di una dieta bilanciata e sana che soddisfi i bisogni nutrizionali individuali senza ricadere in restrizioni eccessive. L’obiettivo è educare il paziente su un’alimentazione equilibrata e sostenibile;

Un nutrizionista specializzato può fornire supporto nella pianificazione di una dieta bilanciata e sana che soddisfi i bisogni nutrizionali individuali senza ricadere in restrizioni eccessive. L’obiettivo è educare il paziente su un’alimentazione equilibrata e sostenibile; Terapia farmacologica – In alcuni casi, possono essere prescritti farmaci per trattare sintomi come l’ansia o la depressione che possono essere associati all’ortoressia. Tuttavia, l’efficacia dei farmaci nel trattamento specifico dell’ortoressia non è ancora stata pienamente stabilita e viene utilizzata solo in determinate circostanze;

In alcuni casi, possono essere prescritti farmaci per trattare sintomi come l’ansia o la depressione che possono essere associati all’ortoressia. Tuttavia, l’efficacia dei farmaci nel trattamento specifico dell’ortoressia non è ancora stata pienamente stabilita e viene utilizzata solo in determinate circostanze; Supporto psicologico – Il supporto da parte di uno psicoterapeuta specializzato può essere utile nel fornire un ambiente sicuro per esplorare le cause sottostanti dell’ortoressia e sviluppare strategie di coping efficaci per affrontare lo stress e l’ansia;

Il supporto da parte di uno psicoterapeuta specializzato può essere utile nel fornire un ambiente sicuro per esplorare le cause sottostanti dell’ortoressia e sviluppare strategie di coping efficaci per affrontare lo stress e l’ansia; Educazione e consapevolezza – L’educazione riguardo alla sana alimentazione e l’ortoressia stessa può essere fondamentale nel promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi associati a comportamenti alimentari estremi e sulla necessità di adottare un approccio più equilibrato verso il cibo e la dieta;

L’educazione riguardo alla sana alimentazione e l’ortoressia stessa può essere fondamentale nel promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi associati a comportamenti alimentari estremi e sulla necessità di adottare un approccio più equilibrato verso il cibo e la dieta; Supporto sociale – Coinvolgere familiari e amici nel processo di guarigione può fornire un sostegno importante per il paziente, riducendo l’isolamento sociale e promuovendo un ambiente di sostegno per il cambiamento positivo.

È importante sottolineare che il trattamento dell’ortoressia dovrebbe essere personalizzato in base alle esigenze individuali del paziente e dovrebbe coinvolgere un team multidisciplinare composto da professionisti della salute mentale, nutrizionisti e medici per garantire un approccio completo e integrato alla cura.

