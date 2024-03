Otto regole per proteggersi dalle malattie dei reni

MeteoWeb

Consapevolezza è la parola chiave della Giornata Mondiale del Rene 2024 che si celebra il 14 marzo in tutto il mondo con un unico obiettivo: promuovere informazione e sensibilizzazione per preservare la salute dei reni e prevenire la malattia renale cronica. Tra le iniziative congiunte SIN (Società Italiana di Nefrologia) e FIR (Fondazione Italiana del Rene) attivate sul territorio nazionale: screening gratuiti negli ospedali e nei centri di accoglienza, nei centri sportivi e nei luoghi pubblici; punti informativi; prevenzione nelle scuole; monumenti illuminati in varie città Italiane e un appuntamento social in diretta sulla pagina Facebook della Società Italiana di Nefrologia con “L’esperto risponde“.

Prevenire le malattie dei reni

In termini di prevenzione, i nefrologi consigliano 8 regole per un corretto stile di vita tra cui camminate quotidiane, una dieta a ridotto consumo di grassi, ma anche il monitoraggio dei livelli di zucchero nel sangue e della pressione arteriosa. E poi un adeguato apporto di liquidi, controlli periodici, evitare il fumo e l’assunzione di farmaci antinfiammatori.

Nel nostro Paese, più di 4 milioni di persone sono affetti da una malattia renale cronica; di questi, circa 100 mila hanno raggiunto un livello di gravità tale da richiedere terapie salvavita. Ancora, 45mila sono sottoposti a dialisi, mentre 28 mila hanno subito un trapianto di rene. “Mentre fino a pochi anni fa non avevamo strumenti per curare la malattia renale cronica, ora finalmente disponiamo di farmaci e attenzioni terapeutiche o dietetiche ci consentono di rallentare moltissimo la progressione della insufficienza renale – sostiene Massimo Morosetti, Presidente FIR-ETS – Fondazione Italiana del Rene, Direttore UOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale Giovan Battista Grassi di Roma – fino al punto che, nella maggior parte dei casi, i soggetti curati non arriveranno mai a dover avere bisogni della dialisi o del trapianto di rene“.

Da parte di SIN, l’impegno è “promuovere azioni concrete per sensibilizzare riguardo a questa condizione che negli stadi più avanzati e gravi (dialisi e trapianto) ha importanti ripercussioni personali e sociali, oltre che un impatto significativo sulle risorse del Sistema Sanitario del nostro Paese” conclude Stefano Bianchi, Presidente della Società Italiana di Nefrologia.

