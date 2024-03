Studio scientifico documenta come le pale eoliche influenzano il valore immobiliare delle case vicine

MeteoWeb

Gli impianti eolici in prossimità delle abitazioni non hanno un impatto negativo sul valore delle proprietà statunitensi. Lo evidenzia uno studio dell’Istituto tedesco Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico, del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e dell’università della California, pubblicato su ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’. “L’influenza esercitata dalle turbine eoliche sui prezzi delle case è molto minore di quanto generalmente si teme: negli Stati Uniti, è di circa l’1% per una casa che ha almeno una turbina eolica nel raggio di 10 km“, ha detto Maximilian Auffhammer, docente del dipartimento di Economia dell’Agricoltura e delle Risorse dell’università della California, Berkeley e co-autore dello studio. “E ciò che mi ha davvero sorpreso è che il valore della casa rimbalza fino ad arrivare al prezzo originale nel corso degli anni“.

“Gli autori dello studio hanno anche scoperto che non c’era più alcun effetto per le turbine eoliche costruite dopo il 2017, il che suggerisce che potrebbe essere dovuto al fatto che le persone si sono abituate a queste nuove strutture nel loro ambiente nel corso del tempo“, ha precisato Auffhammer. L’energia eolica è una delle fonti rinnovabili in più rapida crescita a livello mondiale. Tuttavia, queste strutture si scontrano spesso con la contrarietà delle comunità locali, in parte a causa del disagio percepito nel dover vedere le turbine eoliche e delle presunte implicazioni per i prezzi degli immobili. Per scoprire se la costruzione di una nuova turbina eolica in prossimità delle abitazioni influisca sul valore delle case, gli scienziati hanno analizzato la maggior parte delle vendite di case negli Stati Uniti negli ultimi 23 anni. I ricercatori hanno analizzato statisticamente i dati di oltre 300 milioni di vendite di case e di 60.000 turbine eoliche, dal 1997 al 2020, per individuare l’impatto della visibilità delle turbine eoliche sul valore delle case.

“A differenza di studi precedenti, non abbiamo considerato solo la vicinanza ma anche l’effettiva visibilità delle turbine eoliche“, ha affermato Wei Guo, ricercatore del CMCC e primo autore dello studio. “Abbiamo calcolato se è possibile vedere la turbina o se vi sia un ostacolo che ne copre la vista, come ad esempio una montagna, e, in caso affermativo, come cambi il valore della casa rispetto ad altre abitazioni nella stessa zona in cui i residenti non possono vedere la turbina eolica“. I risultati mostrano che la visibilità delle turbine eoliche influisce negativamente sull’aspetto economico delle proprietà, che cresce, invece, con l’aumentare della distanza: il valore di una casa può diminuire fino all’8% quando una turbina eolica viene costruita a meno di 2 chilometri di distanza. Tuttavia, i ricercatori fanno notare che solo una minima parte delle proprietà viene effettivamente costruita a questa distanza. Negli Stati Uniti, meno di 250.000 edifici sono costruiti entro 4 km, rispetto a circa 8,5 milioni di proprietà entro 10 km. Anche in questo caso, lo studio mostra che l’effetto diminuisce nel tempo lungo due dimensioni. In primo luogo, la diminuzione del valore degli immobili raggiunge un picco tre anni dopo l’installazione e poi si riduce nel tempo. In secondo luogo, le turbine eoliche di più recente installazione hanno un effetto negativo minore sul valore delle proprietà. Entrambi i risultati suggeriscono che le persone si abituano sempre più alle turbine eoliche.

“La nostra ricerca risponde ad alcune argomentazioni dell’opposizione locale contro le turbine eoliche, il classico problema del ‘Not In My Backyard’, ovvero non nel mio cortile, che è un tema caldo non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in Germania“, ha spiegato Leonie Wenz, scienziata del PIK e coautrice dello studio. “Nel complesso, si tratta di trovare un equilibrio tra i benefici climatici globali delle energie rinnovabili e gli impatti locali sulle comunità vicine. Le nostre stime sull’impatto della visibilità delle turbine eoliche sul valore delle case potrebbero essere una base per compensare i proprietari locali“, ha precisato Wenz. “Tuttavia, il nostro studio sottolinea anche che questi impatti sono stati modesti negli ultimi due decenni, e che possiamo aspettarci che diventino un problema ancora minore in futuro“, ha concluso Wenz.

