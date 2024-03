Che cos’è la paleodieta: esempi di cosa si mangia e benefici

MeteoWeb

Esplorando i principi della paleodieta, emergono numerosi vantaggi che influenzano positivamente la salute e il benessere complessivo dell’individuo. Questo approccio nutrizionale, ispirato al regime alimentare dei nostri antenati del Paleolitico, si basa sull’assunzione di cibi non trasformati e naturali, ricchi di nutrienti essenziali e privi di sostanze artificiali o processate. Attraverso una dieta incentrata su alimenti come carne magra, pesce, frutta, verdura e frutta secca, si promuove una migliore gestione del peso, una maggiore energia, una migliore digestione e una riduzione del rischio di molte malattie croniche.

Cos’è la paleodieta

La paleodieta, anche conosciuta come dieta del Paleolitico, è un approccio nutrizionale ispirato al regime alimentare dei nostri antenati del Paleolitico, che si estende da circa 2,6 milioni di anni fa fino a circa 10.000 anni fa. L’idea fondamentale dietro la della dieta “paleo” è che i nostri corpi sono geneticamente adattati all’alimentazione dei cacciatori-raccoglitori che caratterizzava le società umane durante il Paleolitico, prima dell’avvento dell’agricoltura e della rivoluzione industriale.

L’origine della paleodieta risale agli anni ’70, quando il gastroenterologo Walter Voegtlin pubblicò il libro “The Stone Age Diet“. Tuttavia, la paleodieta è diventata più popolare nel corso degli ultimi decenni.

Le caratteristiche principali della paleodieta includono l’assunzione di cibi non trasformati e naturali, come carne magra, pesce, frutta, verdura, noci e semi. Si evitano invece alimenti moderni come cereali, latticini, legumi, zuccheri aggiunti e cibi altamente processati. L’approccio si basa sul concetto per cui questi alimenti moderni possono essere difficili da digerire per alcuni individui e possono contribuire a problemi di salute come l’infiammazione, l’obesità e le malattie metaboliche.

I sostenitori della paleodieta credono che seguirla possa portare a numerosi benefici per la salute, tra cui una migliore gestione del peso, un miglior controllo della glicemia, una riduzione dell’infiammazione e un miglioramento delle condizioni metaboliche. Alcune ricerche preliminari suggeriscono che la paleodieta possa anche aiutare a migliorare la salute cardiovascolare, ridurre il rischio di malattie autoimmuni e migliorare la salute digestiva.

Tuttavia, ci sono anche critiche nei confronti della paleodieta. Alcuni nutrizionisti ritengono che possa mancare di alcune importanti fonti di nutrienti come calcio e vitamina D, che si trovano in alimenti come latticini e cereali integrali. Inoltre, poiché la paleodieta esclude interi gruppi alimentari come i legumi, potrebbe essere difficile ottenere tutti i nutrienti necessari senza una pianificazione adeguata.

Benefici e controindicazioni

La paleodieta uscita interesse per i suoi presunti benefici e le potenziali controindicazioni. Esaminiamoli in dettaglio.

Benefici

Gestione del peso – La paleodieta spesso incoraggia il consumo di alimenti integrali, proteine magre e grassi sani, che possono contribuire a una riduzione del peso corporeo e del grasso corporeo;

La paleodieta spesso incoraggia il consumo di alimenti integrali, proteine magre e grassi sani, che possono contribuire a una riduzione del peso corporeo e del grasso corporeo; Controllo della glicemia – Riducendo l’assunzione di zuccheri aggiunti e carboidrati raffinati, potrebbe aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue;

Riducendo l’assunzione di zuccheri aggiunti e carboidrati raffinati, potrebbe aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue; Riduzione dell’infiammazione – La dieta elimina molti alimenti potenzialmente infiammatori, come cereali raffinati e zuccheri aggiunti, il che potrebbe contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo;

La dieta elimina molti alimenti potenzialmente infiammatori, come cereali raffinati e zuccheri aggiunti, il che potrebbe contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo; Miglioramento della salute cardiometabolica – Alcune ricerche suggeriscono che possa migliorare i fattori di rischio cardiovascolare, come il colesterolo LDL e i trigliceridi;

Alcune ricerche suggeriscono che possa migliorare i fattori di rischio cardiovascolare, come il colesterolo LDL e i trigliceridi; Sazietà – I cibi ricchi di proteine e grassi sani presenti nella paleodieta possono favorire una maggiore sensazione di sazietà, aiutando a controllare l’appetito.

Controindicazioni

Carenze nutrizionali – Escludendo interi gruppi alimentari come latticini e cereali integrali, la paleodieta potrebbe portare a carenze di nutrienti come calcio, vitamina D, fibre e folati se non pianificata correttamente;

Escludendo interi gruppi alimentari come latticini e cereali integrali, la paleodieta potrebbe portare a carenze di nutrienti come calcio, vitamina D, fibre e folati se non pianificata correttamente; Costo e accessibilità – L’acquisto di alimenti non trasformati e biologici, spesso incoraggiato nella paleodieta, può essere costoso e potrebbe non essere accessibile a tutti;

L’acquisto di alimenti non trasformati e biologici, spesso incoraggiato nella paleodieta, può essere costoso e potrebbe non essere accessibile a tutti; Adattabilità – Per alcune persone, specialmente per chi ha esigenze dietetiche specifiche o condizioni mediche, la paleodieta potrebbe non essere facilmente adattabile o sostenibile;

Per alcune persone, specialmente per chi ha esigenze dietetiche specifiche o condizioni mediche, la paleodieta potrebbe non essere facilmente adattabile o sostenibile; Rischio di consumo eccessivo di proteine – Alcuni seguaci della paleodieta potrebbero consumare quantità eccessive di proteine animali, il che potrebbe essere associato a rischi per la salute a lungo termine, come problemi renali o malattie cardiovascolari.

È importante sottolineare che gli effetti della paleodieta possono variare da individuo a individuo, e che la consulenza di un esperto è consigliata prima di adottare qualsiasi cambiamento significativo nella propria dieta. Alcuni possono beneficiare della paleodieta, mentre altri potrebbero trarre più vantaggio da un approccio alimentare più equilibrato e variegato, che includa una vasta gamma di alimenti nutrienti.

Cosa mangiare e cosa evitare

La paleodieta enfatizza il consumo di alimenti naturali e non trasformati, ispirati al regime alimentare dei nostri antenati del Paleolitico, e consiglia di evitare cibi moderni processati. Vediamo cosa mangiare e cosa evitare in dettaglio:

Cosa mangiare

Carne magra – Carne di manzo, pollo, tacchino, maiale, agnello e altri animali selvatici sono incoraggiati. È preferibile scegliere tagli magri e di alta qualità;

Carne di manzo, pollo, tacchino, maiale, agnello e altri animali selvatici sono incoraggiati. È preferibile scegliere tagli magri e di alta qualità; Pesce e frutti di mare – Salmone, tonno, sardine, merluzzo e altri pesci ricchi di omega-3 sono ottimi. Anche frutti di mare come gamberetti, cozze e vongole sono inclusi;

Salmone, tonno, sardine, merluzzo e altri pesci ricchi di omega-3 sono ottimi. Anche frutti di mare come gamberetti, cozze e vongole sono inclusi; Uova – Fonte ricca di proteine e nutrienti, le uova sono parte essenziale della paleodieta;

Fonte ricca di proteine e nutrienti, le uova sono parte essenziale della paleodieta; Frutta fresca – Mela, banana, bacche, arance e altre frutta fresca sono consentite. Tuttavia, è consigliabile limitare l’assunzione di frutta ad alto contenuto di zucchero;

Mela, banana, bacche, arance e altre frutta fresca sono consentite. Tuttavia, è consigliabile limitare l’assunzione di frutta ad alto contenuto di zucchero; Verdure – Spinaci, broccoli, carote, cavoli, peperoni e altre verdure non amidacee sono incoraggiate. Evitare le patate e altri tuberi;

Spinaci, broccoli, carote, cavoli, peperoni e altre verdure non amidacee sono incoraggiate. Evitare le patate e altri tuberi; Frutta secca e semi – Mandorle, noci, noci pecan , semi di lino, semi di girasole e altri sono fonti di grassi sani e proteine;

Mandorle, noci, , semi di lino, semi di girasole e altri sono fonti di grassi sani e proteine; Grassi sani – Olio d’oliva, olio di cocco, burro chiarificato e altri grassi sani sono parte integrante della paleodieta;

Olio d’oliva, olio di cocco, burro chiarificato e altri grassi sani sono parte integrante della paleodieta; Spezie e erbe – Utilizzare spezie naturali e erbe aromatiche per aggiungere sapore ai piatti senza l’aggiunta di sale o condimenti artificiali.

Cosa evitare

Cereali – Grano, riso, mais, orzo, avena e altri cereali sono esclusi dalla paleodieta a causa del loro contenuto di glutine e carboidrati raffinati;

Grano, riso, mais, orzo, avena e altri cereali sono esclusi dalla paleodieta a causa del loro contenuto di glutine e carboidrati raffinati; Zuccheri aggiunti – Evitare dolcificanti come zucchero bianco, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, sciroppo d’acero e altri dolcificanti artificiali;

Evitare dolcificanti come zucchero bianco, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, sciroppo d’acero e altri dolcificanti artificiali; Latticini – Latte, formaggio, yogurt e altri latticini sono esclusi dalla paleodieta per il loro contenuto di lattosio e caseina;

Latte, formaggio, yogurt e altri latticini sono esclusi dalla paleodieta per il loro contenuto di lattosio e caseina; Legumi – Fagioli, ceci, lenticchie, piselli e altri legumi;

Fagioli, ceci, lenticchie, piselli e altri legumi; Alimenti processati – Evitare alimenti confezionati, trasformati e ricchi di conservanti, coloranti e aromi artificiali;

Evitare alimenti confezionati, trasformati e ricchi di conservanti, coloranti e aromi artificiali; Oli vegetali raffinati – Evitare oli vegetali raffinati come olio di soia, olio di mais e olio di girasole, che sono ricchi di acidi grassi omega-6;

Evitare oli vegetali raffinati come olio di soia, olio di mais e olio di girasole, che sono ricchi di acidi grassi omega-6; Cibi trasformati – Snack confezionati, cibi precotti, fast food e altri alimenti trasformati dovrebbero essere evitati.

Seguire la paleodieta richiede pianificazione e impegno per garantire un’assunzione adeguata di nutrienti essenziali. Consultate sempre un medico prima di apportare cambiamenti significativi alla vostra dieta.

Un esempio di paleo dieta

Infine, ecco un esempio di menu giornaliero per una paleodieta:

Colazione

Una colazione paleo potrebbe includere un’omelette con verdure miste come spinaci, peperoni e pomodori. Aggiungete avocado a fette per grassi sani e una fonte proteica come pancetta o salmone affumicato. Completate con una porzione di frutta fresca come fragole o mirtilli.

Pranzo

Per il pranzo, potreste optare per una grande insalata con una base di foglie verdi miste come lattuga, spinaci e rucola. Aggiungete proteine come pollo grigliato o tonno in scatola, e aggiungete verdure a foglia verde come cetrioli, pomodori e carote a julienne. Condite con olio d’oliva e aceto balsamico e completate con una manciata di frutta secca o semi.

Cena

Per la cena, preparate un piatto di pesce al forno come salmone o merluzzo. Accompagnate con un mix di verdure al vapore o grigliate, come asparagi, broccoli e zucchine. Potete aggiungere una porzione di patate dolci al forno come fonte di carboidrati complessi. Completate il pasto con una salsa fatta in casa a base di olio d’oliva, aglio e erbe aromatiche.

È importante personalizzare la dieta in base alle preferenze personali e alle esigenze individuali. Assicuratevi di bere molta acqua durante tutta la giornata e di includere spuntini sani come frutta fresca, verdure crude e frutta secca se necessario. Ricordate sempre di consultare un esperto prima di apportare cambiamenti significativi alla vostra alimentazione.

