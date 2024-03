La spiaggia di Palm Cove è stata nominata la più bella del mondo, nonostante coccodrilli e cicloni

MeteoWeb

La spiaggia di Palm Cove, nel nord-est dell’Australia, sarà anche frequentata da coccodrilli e cicloni, ma è stata appena nominata la più bella del mondo dalla rivista specializzata Condé Nast Traveller. I suoi due chilometri di sabbia bianca sullo sfondo di filari di palme hanno prevalso sulle sue rivali come Honopu a Kauai – un’isola delle Hawaii -, Ora in Indonesia o le Dune du Pilat in Francia.

Palm Cove si trova in una zona infestata da coccodrilli e, alla fine dello scorso anno, il ciclone tropicale Jasper ha distrutto i suoi ristoranti e hotel di lusso. Ma il sindaco della città, Terry James, è convinto che meriti il ​​nuovo titolo grazie alle sue bellezze naturali, in particolare alla sua “superba melaleucas” – una pianta australiana chiamata anche “tea tree“.

“Il riconoscimento di Palm Cove come la spiaggia numero uno al mondo da parte di una rivista e di un sito web leader non fa altro che convalidare ciò che la gente del posto già sapeva di Palm Cove“, ha aggiunto James. Molte altre spiagge australiane figurano nell’elenco della rivista, tra cui Wategos vicino a Byron Bay, Mona Vale nella periferia settentrionale di Sydney e Noosa nel Queensland.

